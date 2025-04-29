Ціна паю у 2024 та 2025 роках: чи змінилась вартість землі

Відкритий ринок землі працює в Україні вже четвертий рік. За цей час ціна гектара землі постійно дорожчає, з деякими сезонними падіннями.

Скільки коштує гектар землі у квітні 2025 року

Протягом минулого 2024 року ціни на землю сільськогосподарського призначення постійно зростали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Опендатабот. У грудні 2024 року середня вартість землі по Україні дещо знизилась, однак навесні зростання цін на землю відновилося.

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Наприкінці квітня 2025 року середня ціна гектара в Україні становить 86 655 гривень. Це істотне зростання порівняно з початком року, коли середня ціна на землю складала 54 642 гривні.

Міністр аграрної політики та продовольства робить ставку, що наступними роками вартість землі може зрости приблизно на 20%, адже з моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні вже подорожчала з 39 тисяч гривень за гектар до 46 тисяч гривень за гектар 2024 року,

– зазначав у коментарі 24 Каналу адвокат, керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Як зросла вартість паю з 2024 року

Якщо ж порівнювати ціни на землю не з початком поточного року, а з аналогічним періодом минулого, 2024 року, то різниця у ціні стає ще більш разючою. Так, у квітні минулого року земля в середньому коштувала 45 174 гривні за гектар. Це майже удвічі дешевше, ніж земля коштує зараз. Різниця складає 41 481 гривню.

Цікаво! Водночас з лютого цього року площа проданої землі постійно падає і за квітень дорівнює 12 978 гривням. У квітні ж минулого року було продано 23 071 гектар землі.