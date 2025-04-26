Чому орендар має попереджати власника за 30 днів

Переважне право означає, що чинний орендар має перевагу перед іншими потенційними орендарями при укладенні нового договору оренди після завершення попереднього за умови належного виконання обов'язків, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

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Відповідно до статті 33 Закону України "Про оренду землі" орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проєкт договору.

Що буде, якщо орендар пропустив вказаний строк

У такому випадку переважне право вважається втраченим, оскільки вчасне повідомлення орендодавця є однією з обовʼязкових умов для можливості реалізувати своє переважне право.