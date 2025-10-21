Ні для кого не секрет, що гриби найкраще збирати восени. Однак не кожен знає, при якій температурі повітря гриби ростуть найкраще.

Яка найкраща температура для росту грибів?

Гриби за сприятливих умов можуть рости майже протягом усього року, однак є періоди, коли їх ріст значно прискорюється, і для більшості грибів це осінь. Журналісти 24 Каналу поспілкувалися про те, коли ж гриби ростуть найшвидше з профільним фахівцем, мікологом Остапом Богославцем.

Остап Богославець Міколог, доктор філософії, аспірант, науковий співробітник відділу мікології Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Зморшки (Morchella) та зморшкові шапинки (Verpa) є весняними грибами. У тих же Карпатах їх називають коцюрубками або шушеребками, залежно від регіону. Є гриби, які розпочинають плодуватися пізніше весною, як-от трутовик лускатий, або пістряк. Ці гриби ростуть на листяних деревах й утворюють доволі великі плодоношення, які збирають у травні.

Під час первинного росту грибів необхідно тримати температуру на рівні 25 – 27 градусів Цельсія. Після появи грибної нитки треба знизити температуру до 13 – 16 градусів Цельсія.

Зверніть увагу! Натомість взимку, за словами фахівця, збирають, зимовий опеньок. Часто саме ці консервовані гриби можна зустріти на полицях супермаркету. Так само взимку, або ранньою весною, у лісі можна зустріти гриби, які використовують в ресторанах азійської кухні – муер.

Коли відбувається найсильніший ріст грибів?