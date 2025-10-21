Ни для кого не секрет, что грибы лучше всего собирать осенью. Однако не каждый знает, при какой температуре воздуха грибы растут лучше всего.

Какая лучшая температура для роста грибов?

Грибы при благоприятных условиях могут расти почти в течение всего года, однако есть периоды, когда их рост значительно ускоряется, и для большинства грибов это осень. Журналисты 24 Канала пообщались о том, когда же грибы растут быстрее всего с профильным специалистом, микологом Остапом Богославцем.

Остап Богославец Миколог, доктор философии, аспирант, научный сотрудник отдела микологии Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины Морщинистые (Morchella) и морщинистые шляпки (Verpa) являются весенними грибами. В тех же Карпатах их называют коцюрубками или шушеребками, в зависимости от региона. Есть грибы, которые начинают плодиться позже весной, например трутовик чешуйчатый, или пестролистник. Эти грибы растут на лиственных деревьях и образуют довольно большие плодоношения, которые собирают в мае.

Во время первичного роста грибов необходимо держать температуру на уровне 25 – 27 градусов Цельсия. После появления грибной нити надо снизить температуру до 13 – 16 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Вместо этого зимой, по словам специалиста, собирают, зимний опенок. Часто именно эти консервированные грибы можно встретить на полках супермаркета. Так же зимой, или ранней весной, в лесу можно встретить грибы, которые используют в ресторанах азиатской кухни – муэр.

Когда происходит самый сильный рост грибов?