Помідори дорожчають попри розпал сезону: скільки коштує кілограм
- Вартість томатів в Україні наприкінці липня становить від 35 до 70 гривень за кілограм на ринках, в супермаркетах ціна коливається від 45 до 83,10 гривень за кілограм.
- Загальні споживчі ціни зросли на 14,3% у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року, при цьому продуктова інфляція склала 23,2%.
Ціни на більшість овочів в Україні зазвичай знижуються з приходом сезону їх збирання. Втім протягом минулого тижня у магазинах істотно здорожчали томати, хоч і наразі розпал сезону їх збирання.
Скільки коштують томати наприкінці липня?
Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то він у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року зріс на 14,3%, повідомляє 24 Канал із посиланням на Держстат. Однак якщо ж взяти окремо продуктову інфляцію, то її зростання склало 23,2%.
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Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Вартість томатів на ринках приблизно відповідає тогорічному рівню. Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 35 – 70 гривень за кілограм.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на томати у популярних мережах супермаркетів України:
- АТБ 69,89 гривні за кілограм;
- Сільпо 45 гривень за кілограм;
- Auchan 79,90 гривні за кілограм;
- Metro 83,10 гривні за кілограм;
- Varus 79,90 гривні за кілограм;
- Novus 63,99 гривні за кілограм.