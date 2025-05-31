За скільки метрів від сусідського паркану можна садити дерево

Усі власники земельних ділянок з житловими будинками намагаються облаштувати територію, в тому числі і висаджуючи дерева. Однак варто пам'ятати, що відстань до сусідського паркану має бути не меншою за визначену законодавством.

Яка відстань від сусідського паркану до дерева передбачена

Чинні містобудівні будівельні норми встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

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Однак норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Зверніть увагу! Нові ДБН передбачають, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.

Якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Яку дистанцію передбачають в інших країнах

В Україні чіткі норми регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.

Так, в країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.