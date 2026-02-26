Заготовляння дров у лісі: які документи треба мати для цього в Україні у 2026 році

Самовільна вирубка дерев чи збирання гілок у лісі залишається порушенням закону. Щоб заготовляти дрова офіційно, необхідно отримати спеціальний дозвіл – лісорубний квиток.

Кому можна законно заготовляти дрова у лісі?

Питання заготівлі дров залишається актуальним для багатьох українців, однак самостійно вирушати до лісу та рубати дерева або збирати сухостій без дозволу заборонено, повідомляє Новини.LIVE. Для легальної заготівлі потрібно оформити спеціальний документ – лісорубний квиток.

Читайте також Хто дає дозвіл на зрізання дерев, і чи завжди він потрібен

Лісник Микола Коваленко розповів, що лісорубний квиток надає право офіційно заготовляти деревину, зокрема дрова, у визначених обсягах і в установлені строки.

Якщо ж дрова купують у державних лісгоспах чи інших офіційних продавців, необхідно зберігати документи, що підтверджують придбання – накладну або товарно-транспортний документ. У разі самостійної заготівлі всі роботи слід погоджувати з лісництвом або відповідним лісогосподарським підприємством.

Навіщо потрібен лісорубний квиток?

Відповідно до порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів, лісорубний квиток визначає строки виконання робіт, допустимі обсяги заготівлі, правила очищення ділянки після вирубки та облік плати за використання лісових ресурсів. Дозвіл видають уповноважені органи у сфері лісового господарства після подання заяви та необхідного пакета документів, зокрема плану робіт і матеріалів щодо конкретної ділянки.

В окремих випадках документ можуть оформити вже після початку робіт – протягом одного місяця. Це стосується аварійних ситуацій, наприклад, ліквідації небезпечних дерев біля електромереж чи доріг, а також наслідків надзвичайних ситуацій або пожеж.

Хто дає дозвіл на зрізання дерев, і чи завжди він потрібен?