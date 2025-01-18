Скільки коштує 1 куб дров в Україні у січні 2025 року

Доволі багато домогосподарств в Україні опалюють власне помешкання за допомогою твердого палива, серед якого найпопулярнішими є дрова. Однак їх вартість сильно залежить як від регіону, так і від інших характеристик, серед яких теплотворність та інші.

Скільки коштують дрова в Україні

Газове опалення в Україні мають далеко не всі будинки, що особливо яскраво виражено у сільській місцевості, повідомляє 24 Канал. Тому люди опалюють житло за допомогою дров, адже попри всі їх мінуси їх наразі дістати простіше за все.

Читайте також Коли в Україні почнуть виплачувати 21 тисячу гривень на дрова

Дрова можуть коштувати по-різному залежно від виду дерева, з якого напиляні дрова. Різниця полягає у тому, що теплотворність одного куба деревини залежить від її щільності, яка у різних дерев може сильно відрізнятися. Так, соснові дрова мають доволі низьку щільність, тому коштують вони відносно недорого.

Дрова із таких дерев, як дуб чи акація є доволі щільними та дають багато тепла, тому і коштують дорожче. Дрова ж меншої щільності, як от з берези чи сосни не такі щільні, тому і коштують дешевше. До того ж дрова з хвойних дерев відкладають більше сажі в димарі, що додатково знижує їхню вартість.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни за 1 кубічний метр дров в Україні:

Дрова дубові – 1820 гривень;

– 1820 гривень; Дрова акації – 1820 гривень;

– 1820 гривень; Дрова грабові – 1800 гривень;

– 1800 гривень; Дрова ясеневі – 1800 гривень;

– 1800 гривень; Дрова букові – 2200 гривень;

– 2200 гривень; Дрова березові – 1500 гривень;

– 1500 гривень; Дрова вільхові – 1500 гривень;

– 1500 гривень; Дрова соснові – 1200 гривень.

Як додаткову опцію продавці дров можуть пакувати свою продукцію у дерев'яні ящики-обриштовку, що значно спрощує їх використання клієнтом, однак збільшує вартість.