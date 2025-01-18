Сколько стоят дрова в Украине

Газовое отопление в Украине имеют далеко не все дома, что особенно ярко выражено в сельской местности, сообщает 24 Канал. Поэтому люди отапливают жилье с помощью дров, ведь несмотря на все их минусы их сейчас достать проще всего.

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Дрова могут стоить по-разному в зависимости от вида дерева, из которого напилены дрова. Разница заключается в том, что теплотворность одного куба древесины зависит от ее плотности, которая у разных деревьев может сильно отличаться. Так, сосновые дрова имеют довольно низкую плотность, поэтому стоят они относительно недорого.

Дрова из таких деревьев, как дуб или акация довольно плотными и дают много тепла, поэтому и стоят дороже. Дрова же меньшей плотности, как вот из березы или сосны не такие плотные, поэтому и стоят дешевле. К тому же дрова из хвойных деревьев откладывают больше сажи в дымоходе, что дополнительно снижает их стоимость.

Журналисты 24 Канала исследовали цены за 1 кубический метр дров в Украине:

Дрова дубовые – 1820 гривен;

– 1820 гривен; Дрова акации – 1820 гривен;

– 1820 гривен; Дрова грабовые – 1800 гривен;

– 1800 гривен; Дрова ясеневые – 1800 гривен;

– 1800 гривен; Дрова буковые – 2200 гривен;

– 2200 гривен; Дрова березовые – 1500 гривен;

– 1500 гривен; Дрова ольховые – 1500 гривен;

– 1500 гривен; Дрова сосновые – 1200 гривен.

В качестве дополнительной опции продавцы дров могут паковать свою продукцию в деревянные ящики-обрешетку, что значительно упрощает их использование клиентом, однако увеличивает стоимость.