Как получить деньги на дрова

Осенью 2024 года Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выделило дополнительные деньги на финансирование программы по предоставлению некоторым категориям населения денежной помощи на зимний период, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины. Общий бюджет программы составляет 37 миллионов долларов.

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Этой программой предусмотрена единовременная выплата в размере 21 000 гривен на приобретение твердого бытового топлива для уязвимых домохозяйств таких областей:

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской.

Помощь должны получить более 20 тысяч домохозяйств, которые прошли идентификацию. Выплаты начались в октябре 2024 года.

Кто может получить финансовую помощь Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий, которые больше всего нуждаются в такой поддержке. Поэтому дополнительная выплата будет предоставляться гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период. Проект будет действовать в течение нескольких месяцев. Ориентировочно украинцы смогут получать выплаты до конца декабря 2024 года.

Куда обращаться

Если вы уже получаете субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет.

Если же льгота или субсидия еще не назначена, но домохозяйство нуждаетесь в поддержке государства – необходимо обратиться за ней в ПФУ в общепринятом порядке и подать соответствующее заявление.