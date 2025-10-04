Із 1 жовтня 2019 року набули вимоги щодо розміщення дерев на території приватних ділянок, які стосуються лише нових ділянок. Законом також встановлено, що чіткі вимоги щодо відстані від межі із сусідом не лише для зелених насаджень, але й для встановлення огорожі.

На якій відстані можна садити дерева від сусідського паркану?

Наразі кущі можна садити не ближче ніж за метр від межі з сусідом, а дерева – не ближче ніж 4 – 6 метрів, залежно від того, наскільки велика в них крона, передає 24 Канал з посиланням на вимоги у законі щодо планування та забудова територій.

Читайте також Скільки коштує присвоїти кадастровий номер ділянці у жовтні 2025 року

У будь-якому випадку дерево має бути посаджене не ближче, ніж половина ширини його крони до межі з сусідньою ділянкою.

Наприклад середній діаметр крони дерева, яке було придбане для висаджування на ділянці, становить приблизно 9 метрів;

Відповідно до вимог, висаджувати у такому випадку його можна на відстані не менш ніж 4,5 метра від сусідньої межі.

Зверніть увагу! Якщо людина давно має город або ж дачу, де є дерева та кущі, то правила щодо відстані до сусідської межі не застосовуються й щось вирубувати не потрібно. Однак якщо є намір посадити новий кущ чи нове дерево, то варто дотримуватися нових правил.

Якою повинна бути огорожа?

Якщо ж говорити про відстань від житлового будинку до огорожі, то вимога встановлена на рівні 3 метрів, йдеться на сайті Лановецької міської ради.

Крім того, висота огорожі повинна не перевищувати 2 метрів, якщо вона на межі із сусідською ділянкою;

А якщо огорожа виходить на межі з вулиці, то її висота повинна не перевищувати 2,5 метра.

Варто пам'ятати, що огорожа присадибної ділянки не повинна виступати за червону лінію вулиці, а навпаки проходити по межі, щоб не створювати перешкод для використання за призначенням сусідської земельної ділянки.

Що можна робити із гілками сусідського дерева?