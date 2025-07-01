Рибалки зітхнули з полегшенням: що дозволили ловити з 1 липня

В Україні діють певні щорічні сезонні заборони щодо рибальства для того, щоб популяція риби встигла відновитися. З 1 липня ж одна із заборон перестала діяти.

Що можна ловити у водоймах з 1 липня

З 1 липня 2025 року в Україні зняли заборону на вилов річкових раків, але з певними обмеженнями, повідомляє 24 Канал із посиланням на Правила любительського рибальства. До цього, з 1 грудня 2024 року по 30 червня 2025 року, діяла повна заборона на лов раків у водоймах на час їхнього періоду розмноження та линяння.

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Однак вже з липня, відповідно до оновлених правил любительського рибальства, українцям дозволяється ловити раків, але не більше 30 штук на одну людину за добу.

Важливо! За ловлю раків у заборонений період, порушник ризикує отримати штраф до 680 гривень. А якщо завдано суттєвої шкоди екосистемі – можливе притягнення до кримінальної відповідальності. Також за кожного незаконно виловленого рака доведеться сплатити 3 332 гривні компенсації.

Кому можна безплатно рибалити на водоймах, що в оренді

В Україні кожен охочий, як громадянин, так і іноземець чи особа без громадянства може займатися любительським або спортивним рибальством у водоймах країни. Але є важливі правила, які слід знати.

Брати плату за рибальство з берега можна лише на річках, площа водозбору яких не перевищує 50 тисяч квадратних кілометрів. Деякі категорії громадян можуть рибалити безплатно, навіть якщо водойма – платна або приватна (за наявності відповідних документів):

діти до 16 років;

люди з інвалідністю І та II груп;

учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (категорії І та II).

На загальнодоступних водоймах дозволено рибалити з берега та з човна. Можна використовувати вудки й спінінги, але не більше п'яти гачків на одну особу.

Зверніть увагу! На платних водоймах ловити рибу дозволено лише членам громадських рибальських організацій – за умови наявності членського квитка. У такому разі дозволено використовувати будь-які вудки та спінінги, але не більше 10 гачків на людину. Інших осіб до риболовлі на таких водоймах не допускають.