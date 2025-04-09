Запаси скумбрії скорочуються

Експерти кажуть, що запаси скумбрії наближаються до "переломної точки", оскільки запаси цієї риби знижуються як стійкий варіант, згідно з довідником Good Fish Guide, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian. Натомість, за словами спеціалістів Товариства охорони моря (MCS), люди повинні їсти оселедець, оскільки країни, як Норвегія та Велика Британія, продовжують переловлювати скумбрію.

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Щороку MCS випускає довідник Good Fish Guide, в якому класифікується риба залежно від того, наскільки надмірно риба виловлена. Наприклад, північно-східна атлантична скумбрія, якої колись було багато і вона вважалася більш стійким видом, за останні чотири роки зазнала надмірного вилову в середньому на 23%.

Скумбрія зазнає величезного тиску через рибну діяльність у багатьох країнах, і популяція незабаром більше не зможе підтримувати себе. Ми спостерігаємо постійне зниження чисельності, і вона наближається до межі. Необхідні негайні дії, уряд Великої Британії повинен співпрацювати з іншими країнами, щоб узгодити обмеження на вилов із науковими рекомендаціями,

– говорить менеджер Good Fish Guide в MCS Еліс Мур.

Яка альтернатива скумбрії

Посібник Good Fish Guide використовує систему кольорів для споживачів і шкалу від 1 до 5 для підприємств. Так, зелений (оцінки 1 або 2) означає, що вид риби у хорошому стані, жовтий (оцінки 3 або 4) – вимагає покращень і червоний (оцінка 5) означає, що вживання і вилову риби слід уникати. Рекомендована оцінка для ресторанів та супермаркетів – від 1 до 3.

Важливо! Тепер скумбрію північно-східної Атлантики, виловлену тралом на середній воді, було переміщено з 3 на 4 позначку, що означає, що ресторанам і підприємствам рекомендовано не продавати її.

За словами благодійної організації, оселедець із Північного моря та східного каналу є більш екологічною альтернативою скумбрії, як і сардини з Корнуолла. Також в MCS рекомендують їсти мідії, адже їх виробництво взагалі не має негативного впливу на довкілля та моря.

Крім того, в організації нагадують, що морепродукти "великої п'ятірки" (тріска, пікша, лосось, тунець і креветки) теж на межі норм вилову. Замість них краще звернути увагу на морську капусту та хек, запаси яких не викликають застережень.