Риболовля у липні: чи клює влітку карась, окунь та лящ

Липень вважається сприятливим місяцем для риболовлі, однак це не стосується самої риби. Річ у тім, що верхні шари води сильно нагріваються в цей період, а тому риба занурюється глибше – туди, де більш прохолодно. Рибалкам доведеться докласти чимало зусиль, аби отримати улов, але вибір залишиться доволі широким: від карасів до окунів.

У липні можна зловити карася, окуня та ляща

Зловити окуня у липні можна у місцях, що межують з водною рослинністю або ж де є затоплені корчі, розповідають на сайті Вінницького рибоохоронного патруля. Натомість для наживки на цю рибу краще використовувати хробаків, мотилів, дрібну рибку або ж личинки бабок.

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Судака ловити доведеться там, де є глибина, тобто у ямах, та у місцях, де є приплив свіжої води. Для цього можна використовувати силіконові приманки або ж поплавкове вудилище, а для наживки брати дрібний живець.

Натомість рибалка на карася у липні є стабільною, адже ловити його можна з успіхом впродовж всього місяця. У якості наживок можна використати хробаків, опаришів та річковиків. Крім того, в цей час хороша рибалка і на ляща, якого краще ловити у глибоководних місяцях з піщаним дном. Для цієї риби улюбленими ласощами є парений горох.

Варто не забувати, що у липні риболовля на плотву також є хорошим варіантом. Її ловити можна на поплавкову вудку, а серед наживок використовувати парену пшеницю, опаришів, мотилів та хробаків.

Та й загалом, найкраще ходити на риболовлю у цей період в досвітні години, адже риба тоді ближче до поверхні.