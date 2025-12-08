Яка різниця між ялинкою і смерекою: що посадити на ділянці

Перед Різдвом та Новим роком багато хто задумується над тим, щоб не купувати на базарі зрубану ялинку щороку, а посадити на своїй ділянці живу. Однак хтось постає перед вибором – що ж посадити: ялинку, чи може смереку.

Чим відрізняється смерека від ялини?

Хоча ботанічно смерека є підвидом ялини, а точніше, ялиною звичайною, насправді за деякими властивостями й особливостями будови смерека куди ближче до сосен, ніж до ялин, повідомляє 24 Канал із посиланням на Megasad. Тому в Європі цю декоративну хвойну рослину називають європейською сосною, а у нас – карпатською.

Крім західної частини нашої країни, зустріти смереку можна в Татрах і Альпах. Але незалежно від місця, це вічнозелене дерево вважається символом щастя, молодості та довголіття.

Ялина смерека визнана однією з найбільш популярних дерев сімейства хвойних. Садівники цінують її за стійкість і хорошу зимостійкість, часто використовуючи смереку для озеленення садових територій. Смерека – це дерево з густою симетричною пірамідальною кроною. Найчастіше гілки ростуть горизонтально, але зустрічаються також і сорти з пониклими пагонами.

У природі смерека може досягати висоти 30 метрів, а крона нерідко займає площу до 2 метрів. У ранньому віці швидкість приросту смереки становить від 10 до 20 сантиметрів, за гарного догляду показник може бути ще вищим. Хвоїнки смереки колючі, довжиною від 1 до 3 сантиметрів, темно-зелені або з легким сріблястим відтінком. Довгасті шишки світло-зелені в момент появи, проте в міру дозрівання набувають відтінку ближче до фіолетового і бурого.

Які основні відмінності смереки та коли її садити?

Заплутатися з визначенням виду складно, але, якщо уважно поглянути на обидва дерева, відмінності очевидні:

хвоя у ялини на гілках розташовується по обидва боки, рівномірно і в площині, у смереки ж хвоїнки розподілені по всій поверхні пагона;

голки смереки в кілька разів колючіші, ніж у ялини (краще повірте на слово);

довжина хвоїнок також різниться, у смереки голки коротші, у смереки трохи довші.

Теж стосується і стовбура: якщо на ялині хвоїнки нечисленні і розташовуються паралельно до землі, то у смереки їх багато, і вони покривають поверхню стовбура по всьому колу. За густотою хвої дерева теж різняться – смерека в цьому лідирує за кількістю листя на квадратний сантиметр.

Дорослі рослини також легко розрізнити за корою. У смереки вона більш гладка, без значних шорсткостей і тріщин. У ялини кора сильно розтріскана і розшарована. Деревина смереки світла, майже біла, практично не темніє з плином часу, без значної кількості сучків.

Зверніть увагу! Якщо ви купили ялину або смереку в горщику, сміливо висаджуйте рослину у відкритий грунт у будь-яку теплу пору року. Єдина умова для літньої посадки - достатній і рясний полив. Що стосується саджанців з відкритою кореневою системою, то найкращими для них буде квітень-травень або вересень. Непогано, якщо перед тим, як садити, ви обробите коріння будь-яким укорінювачем. Можна навіть замочити його в розчині на кілька годин.

