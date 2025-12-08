Яка різниця між ялинкою і смерекою: що посадити на ділянці
- Смерека є підвидом ялини, але за властивостями ближче до сосен, і в Європі відома як європейська сосна.
- Основні відмінності між смерекою та ялиною включають розташування хвої, колючість та текстуру кори.
Перед Різдвом та Новим роком багато хто задумується над тим, щоб не купувати на базарі зрубану ялинку щороку, а посадити на своїй ділянці живу. Однак хтось постає перед вибором – що ж посадити: ялинку, чи може смереку.
Чим відрізняється смерека від ялини?
Хоча ботанічно смерека є підвидом ялини, а точніше, ялиною звичайною, насправді за деякими властивостями й особливостями будови смерека куди ближче до сосен, ніж до ялин, повідомляє 24 Канал із посиланням на Megasad. Тому в Європі цю декоративну хвойну рослину називають європейською сосною, а у нас – карпатською.
Крім західної частини нашої країни, зустріти смереку можна в Татрах і Альпах. Але незалежно від місця, це вічнозелене дерево вважається символом щастя, молодості та довголіття.
Ялина смерека визнана однією з найбільш популярних дерев сімейства хвойних. Садівники цінують її за стійкість і хорошу зимостійкість, часто використовуючи смереку для озеленення садових територій. Смерека – це дерево з густою симетричною пірамідальною кроною. Найчастіше гілки ростуть горизонтально, але зустрічаються також і сорти з пониклими пагонами.
У природі смерека може досягати висоти 30 метрів, а крона нерідко займає площу до 2 метрів. У ранньому віці швидкість приросту смереки становить від 10 до 20 сантиметрів, за гарного догляду показник може бути ще вищим. Хвоїнки смереки колючі, довжиною від 1 до 3 сантиметрів, темно-зелені або з легким сріблястим відтінком. Довгасті шишки світло-зелені в момент появи, проте в міру дозрівання набувають відтінку ближче до фіолетового і бурого.
Які основні відмінності смереки та коли її садити?
Заплутатися з визначенням виду складно, але, якщо уважно поглянути на обидва дерева, відмінності очевидні:
- хвоя у ялини на гілках розташовується по обидва боки, рівномірно і в площині, у смереки ж хвоїнки розподілені по всій поверхні пагона;
- голки смереки в кілька разів колючіші, ніж у ялини (краще повірте на слово);
- довжина хвоїнок також різниться, у смереки голки коротші, у смереки трохи довші.
Теж стосується і стовбура: якщо на ялині хвоїнки нечисленні і розташовуються паралельно до землі, то у смереки їх багато, і вони покривають поверхню стовбура по всьому колу. За густотою хвої дерева теж різняться – смерека в цьому лідирує за кількістю листя на квадратний сантиметр.
Дорослі рослини також легко розрізнити за корою. У смереки вона більш гладка, без значних шорсткостей і тріщин. У ялини кора сильно розтріскана і розшарована. Деревина смереки світла, майже біла, практично не темніє з плином часу, без значної кількості сучків.
Зверніть увагу! Якщо ви купили ялину або смереку в горщику, сміливо висаджуйте рослину у відкритий грунт у будь-яку теплу пору року. Єдина умова для літньої посадки - достатній і рясний полив. Що стосується саджанців з відкритою кореневою системою, то найкращими для них буде квітень-травень або вересень. Непогано, якщо перед тим, як садити, ви обробите коріння будь-яким укорінювачем. Можна навіть замочити його в розчині на кілька годин.
Ялиця чи смерека: які відрізнити дерева за ознаками, які знає не кожен?
Ялиця і смерека відрізняються формою голок: у смереки голки жорсткі та гострі, а у ялиці м'які й плоскі.
Смерека зростає в прохолодних гірських регіонах, тоді як ялицю можна зустріти в помірних регіонах північної півкулі.