Ціни на яловичину сягнули рекордних значень у 2025 році

Вартість м'яса загалом в Україні доволі сильно зросла за останні кілька років. Однак ціни на яловичину взагалі сягнули рекордів, сильно злетівши з кінця минулого року.

На скільки здорожчала яловичина

У березні 2025 року середня ціна на яловичину в Україні зросла і склала 303,16 гривні за кілограм, що на 1,8% більше порівняно з лютим цього ж року, коли вона становила 297,92 гривні за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroWeek. Такий суттєвий приріст цін свідчить про тенденцію подорожчання цього виду м’яса на внутрішньому ринку.

Читайте також Конгресмен США осоромився: запропонував продавати яловичину Індії

За даними Державної служби статистики, порівняно з березнем 2024 року, ціна на яловичину зросла на 14,8%, оскільки тоді вона коштувала 263,97 гривні за кілограм. Це свідчить про значний стрибок цін протягом року, що може впливати на бюджет споживачів і ринок м’ясної продукції в цілому.

Які чинники вплинули на ціну та що буде далі

Держстат зазначає, що наведені дані враховують ціну без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій і регіонів, де ведуться або велися бойові дії. Це важливий аспект, оскільки воєнні дії і окупація спричиняють перебої у постачанні та формують додатковий тиск на ціноутворення.

Важливо! Зважаючи на поточну ситуацію, аналітики прогнозують подальший ріст цін на яловичину, оскільки фактори інфляції та обмеженого постачання залишаються актуальними. Споживачам рекомендується враховувати ці тенденції при плануванні бюджету та купівлі м’ясної продукції.