Вкрадене росіянами зерно під забороною: Єгипет підтримав Україну
- Єгипет відмовився приймати зерно, вивезене росією з окупованих територій України, і зацікавлений у збільшенні імпорту української агропродукції.
- Президент Єгипту підтвердив зміну підходів до імпорту зерна та висловив готовність сприяти досягненню справедливого миру для України.
Єгипет заявив про відмову приймати зерно, вивезене росією з тимчасово окупованих територій України. Водночас країна зацікавлена у збільшенні імпорту української агропродукції.
Єгипет змінює підхід до імпорту зерна
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що країна більше не прийматиме зерно російського походження, повідомляє Офіс президента України. Йдеться про зерно, вивезене з окупованих українських територій.
Це рішення сигналізує про зміну підходів до імпорту та посилення уваги до походження агропродукції на міжнародному ринку.
Водночас Єгипет висловив зацікавленість у розширенні закупівель зерна безпосередньо з України, що може зміцнити позиції українських експортерів.
Окрім торгівельних питань, сторони обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці в інших сферах. Також єгипетська сторона заявила про готовність сприяти досягненню справедливого миру для України.
