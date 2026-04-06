Вкрадене росіянами зерно під забороною: Єгипет підтримав Україну

Єгипет заявив про відмову приймати зерно, вивезене росією з тимчасово окупованих територій України. Водночас країна зацікавлена у збільшенні імпорту української агропродукції.

Єгипет змінює підхід до імпорту зерна

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі під час розмови з Президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що країна більше не прийматиме зерно російського походження, повідомляє Офіс президента України. Йдеться про зерно, вивезене з окупованих українських територій.

Це рішення сигналізує про зміну підходів до імпорту та посилення уваги до походження агропродукції на міжнародному ринку.

Водночас Єгипет висловив зацікавленість у розширенні закупівель зерна безпосередньо з України, що може зміцнити позиції українських експортерів.

Окрім торгівельних питань, сторони обговорили перспективи розвитку двосторонньої співпраці в інших сферах. Також єгипетська сторона заявила про готовність сприяти досягненню справедливого миру для України.

