ЄС запроваджує нові митні тарифи на агропродукцію та добрива з Росії й Білорусі з 1 липня

У ЄС вирішили змінити наявні тарифи на імпорт агропродукції з Росії та Білорусі. Також нові мита будуть стосуватися й імпорту добрив.

ЄС змінює мита

Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається у Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на імпорт до ЄС сільськогосподарської продукції та добрив, що вироблені в Росії й Білорусі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

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Рада ЄС ухвалила сьогодні нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня,

– йдеться у виданні.

Раніше комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі підтримав пропозицію Єврокомісії та Ради ЄС про збільшення на 50% тарифів на імпорт певних сільськогосподарських товарів з Росії та Білорусі.

Важливо! Так, під нові тарифи підпадають цукор, оцет, борошно та корм для тварин. На добрива, що імпортуються з Росії й Білорусі, запровадять тариф у 6,5%, а також додатково – митний збір у 40 – 45 євро за тонну на період 2025 – 2026 років. Очікується, що такий митний збір на російські й білоруські добрива зросте до 430 євро за тонну до 2028 року.