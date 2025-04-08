Євросоюз введе мита на сою зі США з 1 грудня

ЄС планує відреагувати на мита Дональда Трампа на деякі товари, які постачаються з Європи до США. До списку митних обмежень потрапила і американська соя.

ЄС вводить мита проти американської сої

Єврокомісія запропонувала у понеділок запровадити 25% контрмита на низку американських товарів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Обмеження запровадили у відповідь на мита президента Дональда Трампа на сталь та алюміній.

Читайте також Ціни на продукти: чи може щось подорожчати через 10% мита США для України

Згідно з документом, мита на частину товарів наберуть чинності 16 травня, а на інші – пізніше, 1 грудня.

Товари, на які поширюються контрмита ЄС, є різноманітними й включають діаманти, яйця, зубну нитку, ковбаси та м'ясо птиці. Контрмита на мигдаль та сою наберуть чинності 1 грудня.

Голова торгівлі ЄС Марош Шефчович заявив раніше у понеділок, що ці контрмита матимуть менший вплив, ніж раніше оголошені заходи на 26 мільярдів євро (28,45 мільярда доларів).

Зверніть увагу! Країни-члени ЄС мають проголосувати за цю пропозицію 9 квітня.