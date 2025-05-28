Попри відкриття ринку землі для юросіб, великі гравці не поспішають її купувати

З моменту старту другого етапу земельної реформи в Україні придбали за договором купівлі-продажу 148 тисяч земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Загальна площа придбаних ділянок складає 442,7 тисячі гектар.

Великі юрособи не поспішають скуповувати землю

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що враховуючи, що загальна площа земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні складає 24,9 млн га, то з моменту відкриття ринку землі для юридичних осіб ними було викуплено лише 1,77% від загальної площі таких земель, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Тобто застереження, що підняття ліміту на купівлю землі в одні руки призведе до масованої купівлі землі великими гравцями, і малі аграрії не матимуть доступу до ринку, не підтвердилося,

– зазначив Коваль.

За словами міністра, із відчужених за договором купівлі-продажу земель, починаючи з 1 січня 2024 року, лише 39,2 тисячі ділянок загальною площею 120,05 тисячі гектар були придбані юридичними особами. Відтак частка юридичних осіб від загальної площі відчужених за договором купівлі-продажу товарних земель склала 27,1%.

Мало хто наблизився до ліміту у 10 000 гектар

Коваль зауважив, що в Україні лише одна юридична особа наблизилася до обмеження 10 тисяч гектар "в одні руки". (ТОВ "Земельний край" викупила земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва близько 9 тисяч гектар).

Крім того, зазначив міністр, відкриття ринку для юросіб мало позитивний вплив на ціну землі. Якщо у грудні 2023 року середня вартість одного гектара складала 38,8 тисячі гривень, то у березні 2025 року вона зросла до 53,1 тисячі гривень, тобто – майже на 37%.

Таким чином, можна стверджувати, що обраний підхід до відкриття ринку землі виявився вдалим і збалансованим. За понад рік лише 0,48% земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва перейшли у власність компаній, і близько двох тисяч юросіб взяли участь у ринку. Це означає, що механізм працює – і відкриття ринку не закрило шлях до землі для малих та середніх аграріїв, створивши нові можливості для масштабування їх діяльності,

– наголосив урядовець.

Зверніть увагу! Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні запрацював з 1 липня 2021 року. До 31 грудня 2023-го купувати землю могли винятково фізособи-громадяни України в розмірі не більше 100 гектар на одну людину. З початку 2024 року таке право отримали й юридичні особи, а дозволений розмір зріс до 10 000 гектар.