Великі юрособи не поспішають скуповувати землю

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль розповів, що враховуючи, що загальна площа земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні складає 24,9 млн га, то з моменту відкриття ринку землі для юридичних осіб ними було викуплено лише 1,77% від загальної площі таких земель, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінагрополітики.

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Тобто застереження, що підняття ліміту на купівлю землі в одні руки призведе до масованої купівлі землі великими гравцями, і малі аграрії не матимуть доступу до ринку, не підтвердилося,

– зазначив Коваль.

За словами міністра, із відчужених за договором купівлі-продажу земель, починаючи з 1 січня 2024 року, лише 39,2 тисячі ділянок загальною площею 120,05 тисячі гектар були придбані юридичними особами. Відтак частка юридичних осіб від загальної площі відчужених за договором купівлі-продажу товарних земель склала 27,1%.

Мало хто наблизився до ліміту у 10 000 гектар

Коваль зауважив, що в Україні лише одна юридична особа наблизилася до обмеження 10 тисяч гектар "в одні руки". (ТОВ "Земельний край" викупила земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва близько 9 тисяч гектар).

Крім того, зазначив міністр, відкриття ринку для юросіб мало позитивний вплив на ціну землі. Якщо у грудні 2023 року середня вартість одного гектара складала 38,8 тисячі гривень, то у березні 2025 року вона зросла до 53,1 тисячі гривень, тобто – майже на 37%.

Таким чином, можна стверджувати, що обраний підхід до відкриття ринку землі виявився вдалим і збалансованим. За понад рік лише 0,48% земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва перейшли у власність компаній, і близько двох тисяч юросіб взяли участь у ринку. Це означає, що механізм працює – і відкриття ринку не закрило шлях до землі для малих та середніх аграріїв, створивши нові можливості для масштабування їх діяльності,

– наголосив урядовець.

Зверніть увагу! Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні запрацював з 1 липня 2021 року. До 31 грудня 2023-го купувати землю могли винятково фізособи-громадяни України в розмірі не більше 100 гектар на одну людину. З початку 2024 року таке право отримали й юридичні особи, а дозволений розмір зріс до 10 000 гектар.