Україна встановила семирічний рекорд з експорту яєць: скільки продали за місяць

Українські виробники яєць продовжують нарощувати присутність на зовнішніх ринках. У травні 2026 року країна досягла найвищого показника експорту цієї продукції за останні сім років.

Травень став рекордним для експорту яєць

У травні 2026 року Україна експортувала 229,18 мільйона яєць на загальну суму 23,9 мільйона доларів США. Як повідомили у Союзі птахівників України, це найбільший місячний показник за останні сім років.

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Порівняно з квітнем поточного року обсяги експорту зросли на 11,4%, а відносно травня 2025 року – на 20,1%. Водночас виручка від продажу яєць за кордон збільшилася на 39,2% у річному вимірі.

У галузевій асоціації зазначають, що позитивна динаміка зберігається протягом усього року. Зростання спостерігається як за фізичними обсягами поставок, так і за фінансовими результатами експортерів.

Європа залишається головним ринком збуту

За перші п'ять місяців 2026 року українські компанії експортували 1 мільярд 14,4 мільйона яєць на загальну суму 112,5 мільйона доларів США. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги поставок зросли на 22%, а валютна виручка – на 64%.

Найбільшими покупцями українських яєць у січні – травні стали Іспанія, на яку припало 28,1% експорту, Велика Британія з часткою 14%, Польща – 9,4% та Ізраїль – 7,3%.

Країни Європейського Союзу залишаються ключовим напрямом збуту для українських виробників. На європейський ринок припадає 75% усього експорту яєць.

У Союзі птахівників також нагадали, що ще у березні 2026 року було зафіксовано рекорд за останні п'ять років – тоді за кордон відправили 216,2 мільйона яєць на суму 24 мільйони доларів США. Уже через два місяці галузь змогла перевершити цей показник за обсягами поставок.

Україна у квітні експортувала рекордний за 5 років обсяг яєць

Раніше ми писали, що український експорт яєць залишається на рекордно високому рівні та оновив рекорд у квітні, попри незначне місячне скорочення поставок. Найбільший попит на продукцію забезпечують країни Європейського Союзу, які формують основну частку зовнішніх продажів.

Загалом за січень – квітень 2026 року Україна експортувала 785,2 мільйона яєць на суму 88,6 мільйона доларів США.