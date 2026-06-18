Май стал рекордным месяцем для экспорта яиц

В мае 2026 года Украина экспортировала 229,18 миллиона яиц на общую сумму 23,9 миллиона долларов США. Как сообщили в Союзе птицеводов Украины, это самый высокий месячный показатель за последние семь лет.

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По сравнению с апрелем текущего года объемы экспорта выросли на 11,4%, а по сравнению с маем 2025 года – на 20,1%. В то же время выручка от продажи яиц за рубеж увеличилась на 39,2% в годовом исчислении.

В отраслевой ассоциации отмечают, что положительная динамика сохраняется в течение всего года. Рост наблюдается как по физическим объемам поставок, так и по финансовым результатам экспортеров.

Европа остается главным рынком сбыта

За первые пять месяцев 2026 года украинские компании экспортировали 1 миллиард 14,4 миллиона яиц на общую сумму 112,5 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы поставок выросли на 22%, а валютная выручка — на 64%.

Крупнейшими покупателями украинских яиц в январе–мае стали Испания, на долю которой пришлось 28,1% экспорта, Великобритания с долей 14%, Польша – 9,4% и Израиль – 7,3%.

Страны Европейского Союза остаются ключевым направлением сбыта для украинских производителей. На европейский рынок приходится 75% всего экспорта яиц.

В Союзе птицеводов также напомнили, что еще в марте 2026 года был зафиксирован рекорд за последние пять лет – тогда за границу отправили 216,2 миллиона яиц на сумму 24 миллиона долларов США. Уже через два месяца отрасль смогла превзойти этот показатель по объемам поставок.

Украина в апреле экспортировала рекордный за 5 лет объем яиц

Ранее мы писали, что украинский экспорт яиц остается на рекордно высоком уровне и обновил рекорд в апреле, несмотря на незначительное месячное сокращение поставок. Наибольший спрос на продукцию обеспечивают страны Европейского Союза, которые составляют основную долю внешних продаж.

Всего за январь – апрель 2026 года Украина экспортировала 785,2 миллиона яиц на сумму 88,6 миллиона долларов США.