В ЄС ухвалили "заборонні тарифи" на сільгосппродукцію та добрива з Росії та Білорусі

Європарламент ухвалив підвищені митні збори та тарифи для імпорту сільськогосподарської продукції, карбаміду та азотних добрив з Росії та Білорусі в Європейський Союз. Ці мита мають стати достатньо високими, щоб зупинити імпорт цих товарів.

ЄС розширює тарифи проти Росії та Білорусі

У Регламенті ЄС "Зміна ставок ввізного мита на імпорт деяких товарів, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з Росії та Білорусі", затвердженому Європарламентом 22 травня в Брюсселі, йдеться про підвищення тарифів на сільгосптовари з Росії та Білорусі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Європарламент ухвалив Регламент, який підвищить тарифи і митні збори на добрива і сільгосппродукцію з Росії та Білорусі до рівня, що повністю зупинить їхній експорт на територію ЄС.

Регламент не дозволить певним сільськогосподарським товарам та добривам, що походять або експортуються прямо чи опосередковано з Російської Федерації та Республіки Білорусь, отримати доступ до ринку ЄС на умовах, які є настільки ж сприятливими, як і умови, що застосовуються до імпорту цих товарів з інших країн",

– йдеться у пояснювальній записці до проєкту Регламенту.

Регламент має набрати чинності після його формального затвердження Радою ЄС та офіційної публікації. Затверджені обмежувальні заходи, зокрема, стосуються 15% сільськогосподарського імпорту з Росії, який ще не підпадав під дію підвищених тарифів. З прийняттям цієї постанови весь сільськогосподарський імпорт з Росії буде обкладатися тарифами ЄС.

Як саме будуть діяти тарифи

Рівень тарифів буде заборонним, тобто достатньо високим, щоб зупинити імпорт цих товарів повністю. Так, для всіх відповідних сільськогосподарських товарів тарифи на імпорт з Росії та Білорусі до ЄС зростуть на адвалорне мито в розмірі 50%.

Для добрив, на додаток до чинного адвалорного мита у розмірі 6,5%, тариф буде обкладатися додатковим специфічним митом, яке поступово зростатиме, починаючи з 40 або 45 євро за тонну, залежно від типу добрива (що відповідає приблизно 13% в адвалорному еквіваленті), до заборонного рівня у 315 або 430 євро за тонну, відповідно, через три роки після початку застосування запропонованого регулювання.

Метою постанови є усунення залежності від імпорту з Росії та запобігання обхідним шляхам через Білорусь… Завдяки підвищеним ввізним митам та заборонним тарифам російська частка імпорту добрив до ЄС буде поступово заміщена іншими джерелами. Деякі країни-члени ЄС вже відмовилися від російських азотних добрив, не відчуваючи дефіциту пропозиції або зростання ринкових цін,

– зазначається у пояснювальній записці.

Важливо! Тарифи підтримають зростання внутрішнього виробництва добрив в ЄС, яке постраждало під час енергетичної кризи та через приплив добрив з Росії. Також зауважується, що на світовому ринку є багато постачальників, які можуть замінити російських експортерів, включаючи Єгипет, Алжир, Норвегію, Марокко, Оман та США.