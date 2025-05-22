ЕС расширяет тарифы против России и Беларуси

В Регламенте ЕС "Изменение ставок ввозной пошлины на импорт некоторых товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из России и Беларуси", утвержденном Европарламентом 22 мая в Брюсселе, говорится о повышении тарифов на сельхозтовары из России и Беларуси, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Европарламент принял Регламент, который повысит тарифы и таможенные пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси до уровня, что полностью остановит их экспорт на территорию ЕС.

Регламент не позволит определенным сельскохозяйственным товарам и удобрениям, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из Российской Федерации и Республики Беларусь, получить доступ к рынку ЕС на условиях, которые являются столь же благоприятными, как и условия, применяемых к импорту этих товаров из других стран",

– говорится в пояснительной записке к проекту Регламента.

Регламент должен вступить в силу после его формального утверждения Советом ЕС и официальной публикации. Утвержденные ограничительные меры, в частности, касаются 15% сельскохозяйственного импорта из России, который еще не подпадал под действие повышенных тарифов. С принятием этого постановления весь сельскохозяйственный импорт из России будет облагаться тарифами ЕС.

Как именно будут действовать тарифы

Уровень тарифов будет запретительным, то есть достаточно высоким, чтобы остановить импорт этих товаров полностью. Так, для всех соответствующих сельскохозяйственных товаров тарифы на импорт из России и Беларуси в ЕС вырастут на адвалорную пошлину в размере 50%.

Для удобрений, в дополнение к действующей адвалорной пошлине в размере 6,5%, тариф будет облагаться дополнительной специфической пошлиной, которая постепенно будет расти, начиная с 40 или 45 евро за тонну, в зависимости от типа удобрения (что соответствует примерно 13% в адвалорном эквиваленте), до запретительного уровня в 315 или 430 евро за тонну, соответственно, через три года после начала применения предложенного регулирования.

Целью постановления является устранение зависимости от импорта из России и предотвращение обходных путей через Беларусь... Благодаря повышенным ввозным пошлинам и запретительным тарифам российская доля импорта удобрений в ЕС будет постепенно замещена другими источниками. Некоторые страны-члены ЕС уже отказались от российских азотных удобрений, не испытывая дефицита предложения или роста рыночных цен,

– отмечается в пояснительной записке.

Важно! Тарифы поддержат рост внутреннего производства удобрений в ЕС, которое пострадало во время энергетического кризиса и из-за притока удобрений из России. Также отмечается, что на мировом рынке есть много поставщиков, которые могут заменить российских экспортеров, включая Египет, Алжир, Норвегию, Марокко, Оман и США.