6 листопада, 08:28
Де можна пиляти дерева: як заготовити дрова на зиму

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Для самостійної заготівлі дров в Україні необхідно мати лісорубний квиток, який зазвичай видається лише лісогосподарським підприємствам.
  • Без спеціальних дозволів українцям дозволено збирати хвою, листя, дрібні гілочки та кору, що опала, але не здійснювати рубку дерев.

В Україні почався опалювальний сезон, під час якого багато українців обігрівають власне помешкання за допомогою дров. Багатьох із них цікавить, де і як можна заготовляти дрова, щоб не отримати штраф.

Де можна самостійно заготовляти дрова?

Українці, що опалюють оселю дровами вирішують самостійно з огляду на свої фінансові можливості купувати дрова чи заготовляти їх самостійно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Північне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. Із придбанням твердого палива проблем немає, однак із самостійною заготівлею потрібно пам'ятати про деякі особливості.

Жодна людина не може прийти до лісу та почати пиляти сушняк або дерева, які впали від вітру. Для цього потрібно отримати спеціальний документ – лісорубний квиток. Однак зазвичай його видають лише постійним лісокористувачам – лісогосподарським підприємствам. Саме вони займаються поваленими стовбурами дерев і захаращеністю в лісі.

Лісорубний або лісовий квиток є основним документом, на підставі якого:

  • здійснюється спеціальне використання лісових ресурсів;
  • ведеться облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів;
  • ведеться облік дозволених до відпуску запасів деревини та інших продуктів лісу;
  • встановлюються строки здійснення лісових користувань і вивезення заготовленої продукції, строки та способи очищення лісосік від порубкових решток, а також облік природного поновлення лісу, що підлягає збереженню.

Чому заборонена самостійна заготівля дров?

Згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення, несанкціонована рубка сухостою кваліфікується як незаконна й карається штрафами. Однак, без спеціальних дозволів українці можуть збирати:

  • хвою;
  • листя;
  • дрібні гілочки;
  • кору, що опала тощо.

Одна з найголовніших причин заборони самостійної заготівлі дров – це безпека. Лісозаготівля належить до небезпечного виду робіт, що потребує відповідної кваліфікації та заходів безпеки. Тож, якщо дозволити звичайним громадянам самостійно займатись заготівлею дров, залишається відкритим питання: хто нестиме відповідальність у разі нещасного випадку.

Також іноді під виглядом збору сушняку незаконно вивозять нещодавно спиляні стовбури. Тому певний контроль у цій сфері є необхідним.

