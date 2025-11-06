Где можно пилить деревья: как заготовить дрова на зиму

В Украине начался отопительный сезон, во время которого многие украинцы обогревают собственное жилье с помощью дров. Многих из них интересует, где и как можно заготавливать дрова, чтобы не получить штраф.

Где можно самостоятельно заготавливать дрова?

Украинцы, отапливающие дом дровами решают самостоятельно, учитывая свои финансовые возможности покупать дрова или заготавливать их самостоятельно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Северное межрегиональное управление лесного и охотничьего хозяйства. С приобретением твердого топлива проблем нет, однако с самостоятельной заготовкой нужно помнить о некоторых особенностях.

Ни один человек не может прийти в лес и начать пилить сушняк или деревья, которые упали от ветра. Для этого нужно получить специальный документ – лесорубный билет. Однако обычно его выдают только постоянным лесопользователям – лесохозяйственным предприятиям. Именно они занимаются поваленными стволами деревьев и захламленностью в лесу.

Лесорубный или лесной билет является основным документом, на основании которого:

осуществляется специальное использование лесных ресурсов;

ведется учет платы, начисленной за использование лесных ресурсов;

ведется учет разрешенных к отпуску запасов древесины и других продуктов леса;

устанавливаются сроки осуществления лесных пользований и вывоз заготовленной продукции, сроки и способы очистки лесосек от порубочных остатков, а также учет естественного возобновления леса, подлежащего сохранению.

Почему запрещена самостоятельная заготовка дров?

Согласно статье 65 Кодекса об административных правонарушениях, несанкционированная рубка сухостоя квалифицируется как незаконная и наказывается штрафами. Однако, без специальных разрешений украинцы могут собирать:

хвою;

листья;

мелкие веточки;

кору, что опала и тому подобное.

Одна из главных причин запрета самостоятельной заготовки дров – это безопасность. Лесозаготовка относится к опасному виду работ, что требует соответствующей квалификации и мер безопасности. Поэтому, если позволить обычным гражданам самостоятельно заниматься заготовкой дров, остается открытым вопрос: кто будет нести ответственность в случае несчастного случая.

Также иногда под видом сбора сушняка незаконно вывозят недавно спиленные стволы. Поэтому определенный контроль в этой сфере необходим.

