Чому аграрії просять занижувати орендну плату за пай: які ризики для власників землі

Деякі орендарі пропонують власникам паїв зазначати у договорі оренди меншу суму, ніж фактично виплачується. Експерти застерігають, що така практика може створити серйозні ризики як для орендаря, так і для орендодавця.

Чому орендарі пропонують меншу суму в договорі

Законодавство визначає орендну плату як платіж, який орендар сплачує власнику за користування земельною ділянкою відповідно до умов договору, повідомляє "Земельний фонд України". Саме документ встановлює розмір орендної плати, строки та порядок її внесення.

Дивіться також Пай на окупованій території: чому 2028 рік може стати вирішальним для власників

При цьому розмір виплат не може бути нижчим за мінімальний рівень, визначений державою, – 3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

У більшості випадків, коли орендодавцем є фізична особа, а орендарем – підприємство, саме орендар виступає податковим агентом. Він зобов'язаний утримувати та перераховувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% і військовий збір у розмірі 5%.

Через складну економічну ситуацію окремі компанії намагаються скоротити свої витрати, вказуючи у договорі меншу суму орендної плати. Відповідно, податки також нараховуються із заниженого розміру виплат.

Які наслідки може мати така схема

Фахівці наголошують, що приховування реального доходу та внесення недостовірних даних до договору є порушенням податкового законодавства. За такі дії закон передбачає відповідальність, включно з фінансовими санкціями та, в окремих випадках, кримінальною відповідальністю.

Однак ризики виникають не лише для орендаря. Власник земельної ділянки також може зіткнутися з проблемами у разі виникнення спору щодо виплати орендної плати.

Якщо справа дійде до суду, орендодавець зможе вимагати стягнення лише тієї суми, яка офіційно зазначена в договорі. Фактичні домовленості, що не були належним чином оформлені, довести буде значно складніше.

Як захистити свої права власника паю

Юристи рекомендують завжди вказувати в договорі реальний розмір орендної плати, який сторони фактично погодили. Це дозволить уникнути непорозумінь і забезпечить належний захист прав власника земельної ділянки.

Також важливо укладати договір оренди виключно у письмовій формі та детально прописувати умови виплати орендної плати, строки її внесення та порядок можливого перегляду.

Наявність прозорого та правильно оформленого договору допоможе уникнути податкових ризиків, а також стане надійним доказом у разі виникнення спорів між сторонами.

Податки на оренду землі: коли власник паю платить самостійно

Раніше ми розповідали, що власники земельних паїв, які здають їх в оренду, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% і військовий збір за ставкою 5%.

Якщо орендар – фізична особа без реєстрації як підприємець, власник паю зобов'язаний самостійно подати податкову декларацію та сплатити податки.

Фізичні особи, які мають земельну ділянку сільськогосподарського призначення або земельну частку (пай), досить часто надають їх у користування (оренду) іншим особам. При цьому доходи, отримані від таких операцій, підлягають обов'язковому оподаткуванню.