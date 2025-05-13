Світові запаси кукурудзи можуть впасти до 12-річного мінімуму

Запаси кукурудзи у поточному році можуть впасти найнижче за понад десятиліття у всьому світі. На дефіцит кукурудзи не вплине навіть непоганий врожай у США.

Попри врожай у США буде дефіцит кукурудзи

Аналітик сировинних ринків Reuters Карен Браун повідомила, що американські фермери можуть зібрати рекордний врожай кукурудзи в майбутньому 2025/26 маркетинговому році, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters. Крім того, сукупне виробництво серед ключових експортерів кукурудзи в Південній Америці також заплановано на історичний максимум у 2025-26 роках.

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USDA прогнозує, що у 2025 – 2026 маркетинговому році світові кінцеві запаси кукурудзи впадуть до найнижчого рівня з 2012 – 2013 років. Очікується, що вони становитимуть 277,8 мільйона тонн, що на 3% менше, ніж цьогоріч, і на 16% менше у порівнянні з сезоном 2023 – 2024. За оцінками, це лише 18,9% від загального споживання – найнижчий рівень за понад десятиліття.

Зверніть увагу! Попит на кукурудзу залишається високим, що означає: США повинні отримати рекордний урожай, аби уникнути подальшого скорочення пропозиції. Тим часом кінцеві запаси кукурудзи в самих США також прогнозуються на низькому рівні – лише 1,8 млрд бушелів.

Що провокує нестачу кукурудзи

Китай знову виступає ключовим фактором: хоча його врожай може бути рекордним, темпи зростання будуть найповільнішими за останні п'ять років. Імпорт Китаєм кукурудзи, за оцінками USDA, зросте, тоді як Пекін прогнозує стабільність. Якщо ж виключити Китай з загальної статистики, запаси кукурудзи, навпаки, зростуть на 7% – але залишаться на другому найнижчому рівні за 13 років.

Крім того, конкуренція на ринку експорту загострюється: Бразилія планує суттєво збільшити врожай у 2024 – 2026 роках, а Мексика – головний імпортер американської кукурудзи – не планує змінювати обсяги закупівель.

Важливо! USDA закладає у свій прогноз рекордний врожай у США – 15,82 млрд бушелів, що на 6,4% більше за минулорічний показник. Прогнозована врожайність – 181 бушель з акра, що перевищує минулорічний максимум у 179,3. Проте аналітики сумніваються в реалістичності такого зростання, особливо в умовах конкуренції та нестабільної погоди.

Як зазначає Браун, все більше уваги зосереджено на площі посівів: очікується, що вона може зрости з 95,3 до 97 мільйона акрів, що може суттєво вплинути на обсяги виробництва та обробки кукурудзи, перевищивши межу у 2 мільярди бушелів.