Чи можна збирати гриби в лісі в Україні

Українці під час грибного сезону поспішають до лісу на збирання. Втім, не всі знають, які обмеження запроваджені в Україні щодо цього на законодавчому рівні.

У яких випадках можна збирати гриби?

Збір грибів та ягід в Україні для власних потреб є безплатним, а для промислового використання – необхідно отримати лісовий квиток, у якому вказуються дозволений об'єм та місця заготівлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Товариство лісівників України. Побічні лісові користування та заготівля другорядних лісових матеріалів повинні здійснюватися без заподіяння шкоди лісу.

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До побічних лісових користувань належать: заготівля сіна, випасання худоби, розміщення пасік, заготівля дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід, лікарських рослин, збирання лісової підстилки, заготівля очерету. До другорядних лісових матеріалів відноситься: заготівля живиці, пнів, лубу та кори, деревної зелені та деревних соків.



Нормативно-правовими актами з ведення лісового господарства можуть бути передбачені й інші види побічних лісових користувань. Згідно зі статтями 65 – 67 Лісового Кодексу України використання лісових ресурсів може здійснюватися в порядку загального та спеціального використання.

Що таке загальне та спеціальне використання?

Громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності вільно перебувати, безоплатно без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання дикорослі трав'яні рослини, квіти, ягоди, горіхи, гриби тощо, крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

У порядку спеціального використання лісових ресурсів можуть здійснюватися такі види використання:

заготівля деревини;

заготівля другорядних лісових матеріалів;

побічні лісові користування;

використання корисних властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей, потреб мисливського господарства, проведення науково-дослідних робіт.

Спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів проводиться відповідно до статей 72, 73 Лісового кодексу України.

Кому можуть видати лісові квитки?

Суб'єкти підприємницької діяльності (заготівельники) можуть звертатися до постійних лісокористувачів - лісогосподарських підприємств та їх філій для отримання дозволів – лісових квитків на заготівлю дикоростучих плодів, ягід, грибів, лікарської сировини та заготівлю сіна.

Важливо! За це передбачена рентна плата, половина якої поступає до лісогосподарських підприємств, а друга – до місцевих бюджетів, на землях яких проводиться збір.

Лісовий квиток є єдиним дозвільним документом в Україні, який надає право лісогосподарським підприємствам, а також приватним компаніям, проводити промислову заготівлю дикорослих грибів, ягід та лікарської сировини в лісах України.

Форма і Порядок видачі Лісового квитка визначені "Порядком видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761 "Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів".

Зверніть увагу! Лісовий квиток видається щороку на підставі лімітів використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань.