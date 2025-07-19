Орендар, чи орендодавець: хто повинен сплачувати податок на землю

Власники земельних ділянок та регулярні користувачі мають обов'язково платити земельний податок. Однак під час оренди землі іноді виникають питання щодо того, хто має платити податок.

Навіщо потрібен земельний податок?

Податок на землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно, повідомляє 24 Канал. Плата за землю також може бути у вигляді орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

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Фізичні особи, які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні є власниками земельних ділянок. Землекористувачі – це, зокрема, фізичні особи, яким відповідно до закону земельні ділянки державної і комунальної власності надані у користування, у тому числі й на умовах оренди.

Як нараховують земельний податок

Платниками є власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі. Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки, які перебувають у власності.

Зверніть увагу! Нараховують земельний податок на основі даних державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабміном.

Хто має сплатити земельний податок

Плату за землю сплачують власники землі та землекористувачі з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. При переході права власності на будівлю, споруду податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

Отже, платниками земельного податку з фізичних осіб є:

власники земельних ділянок,

землекористувачі,

власники земельних часток,

власники будівель, споруд, нежилих приміщень у багатоквартирних жилих будинках, у разі оформлення ними права власності або користування землею під такими будівлями, спорудами, нежилими приміщеннями.

Важливо! При цьому у разі переходу до фізичної особи права власності на земельну ділянку та відсутності у базах даних інформаційних систем ДПС відомостей про таку земельну ділянку, фізична особа сплачує земельний податок на підставі поданих нею до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки відомостей про правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

Додаткові особливості нарахування плати

Орендна плата за земельну ділянку нараховується на підставі договору такої земельної ділянки, а платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Земельна ділянка, надана в оренду є об'єктом оподаткування. При цьому, розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Зверніть увагу! Відповідно платниками орендної плати є фізичні особи, які уклали з відповідним органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за місцем розташування такої земельної ділянки.