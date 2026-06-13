Продали землю, а податок усе одно приходить: чому так відбувається

Власники земельних ділянок нерідко стикаються із ситуацією, коли після продажу землі продовжують отримувати податкові повідомлення. Причиною можуть бути як технічні помилки в реєстрах, так і норми податкового законодавства.

Чому податкова продовжує нараховувати земельний податок

Земельний податок для фізичних осіб розраховується автоматично на підставі інформації з Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, повідомляє "Земельний фонд України". Саме тому будь-які неточності або затримки з оновленням даних можуть призвести до помилкових нарахувань.

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Найчастіше такі ситуації виникають через те, що зміни щодо нового власника ще не внесені до державних реєстрів або право власності юридично не припинене. Наприклад, нотаріус міг не завершити всі реєстраційні дії вчасно, або ж інформація ще не була оновлена в базах податкової служби.

У результаті податок продовжують нараховувати особі, яка формально залишається власником ділянки в реєстрах, навіть якщо фактично вона вже продала землю.

Що робити, якщо надійшло податкове повідомлення

У разі отримання податкового повідомлення-рішення за земельну ділянку, яка вже не належить вам, необхідно звернутися до податкової служби для звірки даних. Це можна зробити особисто або дистанційно через сервіс "Листування з ДПС" в Електронному кабінеті платника податків.

Для підтвердження переходу права власності потрібно надати копії відповідних документів. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, міни, свідоцтво про право на спадщину або рішення суду.

Після перевірки документів податкова служба повинна внести коригування та скасувати помилково нараховане податкове повідомлення-рішення, якщо особа справді вже не є власником ділянки.

Коли колишній власник все ж повинен сплатити податок

Водночас існують випадки, коли податок доведеться сплачувати навіть після продажу землі. Податковий кодекс України передбачає, що при переході права власності протягом календарного року земельний податок розподіляється між старим і новим власником.

Згідно з нормами законодавства, попередній власник сплачує податок за період від 1 січня до початку місяця, в якому припинилося його право власності на земельну ділянку. Новий власник, своєю чергою, починає сплачувати податок із місяця набуття права власності.

Тому навіть після продажу ділянки посеред року колишній власник зобов’язаний сплатити податок за той період, коли земля офіційно перебувала в його власності. Щоб уникнути непорозумінь із податковою службою, фахівці радять регулярно перевіряти актуальність даних у державних реєстрах та оперативно реагувати на будь-які помилкові нарахування.

Не всі власники землі платять податок: кого звільнили та за яких умов

В Україні окремі категорії громадян мають право не сплачувати земельний податок, однак пільги діють не для всіх і мають чіткі обмеження. Юристка пояснила, хто саме може скористатися звільненням та які земельні ділянки підпадають під податкові послаблення.

Не сплачується податок за земельні ділянки, непридатні для використання у зв'язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами, у випадку прийняття сільськими, селищними, міськими радами, військовими адміністраціями та військово-цивільними адміністраціями рішень про встановлення податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку, визначеному цим Кодексом.