Як отримати право проїзду через чужу землю: покрокове роз'яснення

Власники земельних ділянок інколи стикаються із ситуацією, коли дістатися до своєї землі неможливо без проїзду через сусідню територію. Закон передбачає механізм вирішення такої проблеми, однак для цього необхідно дотриматися чіткої процедури.

Що таке земельний сервітут і коли його можна вимагати

Українське законодавство зобов'язує власників і користувачів земельних ділянок дотримуватися правил добросусідства та не порушувати права суміжних землевласників, повідомляє "Земельний фонд України". Якщо власник землі не має можливості потрапити на свою ділянку іншим способом, він може вимагати встановлення земельного сервітуту.

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Земельний сервітут – це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою для задоволення певних потреб. Зокрема, йдеться про право проходу або проїзду через сусідню територію, прокладання комунікацій, забезпечення водопостачання та інші випадки, передбачені законом.

Водночас встановлення сервітуту не позбавляє власника земельної ділянки права володіти, користуватися та розпоряджатися своєю землею. Таке обмеження повинно бути максимально необтяжливим для власника ділянки.

Як діяти, якщо сусід відмовляється надати проїзд

Сервітут може бути встановлений за домовленістю сторін, законом, заповітом або за рішенням суду. Однак звернення до суду можливе лише після того, як власник земельної ділянки спробував вирішити питання мирним шляхом.

Для цього необхідно направити сусідові письмову пропозицію про укладення договору сервітуту та додати проєкт такого договору. Якщо домовленості досягти не вдалося або власник суміжної ділянки відмовився від пропозиції, тоді можна звертатися до суду.

Судова практика Верховного Суду підтверджує, що обов'язковою умовою встановлення сервітуту є відсутність іншого способу забезпечити доступ до земельної ділянки. Якщо позивач не доведе, що попередньо намагався домовитися із сусідом, суд може відмовити у задоволенні позову.

Які умови потрібно виконати для встановлення сервітуту

Закон дозволяє встановлювати як платний, так і безоплатний сервітут. Проте власник земельної ділянки має право вимагати плату за користування його землею. Саме тому юристи радять одразу передбачати у пропозиції компенсацію, наприклад у розмірі земельного податку або іншої погодженої суми.

Крім того, для оформлення сервітуту необхідно підготувати відповідну землевпорядну документацію. Зокрема, може знадобитися кадастровий план із визначенням меж частини ділянки, через яку проходитиме проїзд. У деяких випадках суд також може призначити експертизу для визначення оптимального варіанту доступу.

Отже, для отримання права проїзду через чужу земельну ділянку потрібно виконати кілька ключових умов: звернутися до власника із пропозицією укласти договір сервітуту, довести відсутність альтернативного доступу до своєї землі, погодити або запропонувати плату за користування та підготувати необхідну технічну документацію. Якщо домовленості досягти не вдається, питання може бути вирішене в судовому порядку.

У держакті одна площа, у кадастрі інша: як виправити проблему із землею

Раніше ми повідомляли, що розбіжності між площею земельної ділянки у державному акті та даними Державного земельного кадастру – одна з найпоширеніших проблем серед землевласників. Юристка пояснила, чому виникають такі ситуації та як їх правильно врегулювати.

Для врегулювання такої ситуації єдиним реально дієвим механізмом залишається фактичне повторне проведення землевпорядних робіт, для чого необхідно звернутися до сертифікованого інженера-землевпорядника.