Овочі біля ЧАЕС вирощувати не можна: Кабмін відреагував на публікацію Independent
- Земля навколо Чорнобильської АЕС досі непридатна для сільськогосподарського використання через забруднення, а законодавство забороняє ведення господарства у зоні відчуження.
- Наукові дослідження, згадані у публікації, проводилися в Житомирській області, яка не є частиною зони відчуження, де деякі території мають різні рівні небезпеки.
Кілька днів тому вийшла публікація видання Independent, де йшлося, що землі навколо Чорнобильської АЕС начебто стали безпечними для вирощування на них сільгоспкультур. Однак у Міндовкілля спростували це твердження.
Земля навколо ЧАЕС досі забруднена
Територія навколо Чорнобильської АЕС досі залишається непридатною для використання у сільському господарстві, повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна". Однак у Міністерстві довкілля і Державному агентстві з управління зоною відчуження (ДАЗВ) зазначають, що варто враховувати, про яку саме зону йдеться.
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Державні структури прокоментували гучну наукову публікацію, в якій стверджувалося, що деякі раніше відселені території сьогодні вже начебто безпечні і придатні для економічного використання. Чиновники наголосили, що дослідження, про яке пишуть вчені, проводилося не у безпосередній близькості від ЧАЕС, а в сусідній Житомирській області.
Варто наголосити, що ця територія не є зоною відчуження, з якої було евакуйовано населення в 1986 році,
– говорять посадовці.
Вони наголошують, що забруднені у 1986 році території були поділені на зони, відповідно до рівня небезпеки. Що стосується Житомирської області, то там є території, віднесені до зони безумовного обов'язкового відселення та зони гарантованого добровільного відселення.
Вести господарство у зоні заборонено
Чиновники нагадують, що законодавство забороняє ведення сільськогосподарської діяльності у зоні відчуження та зоні безумовного обов'язкового відселення.
Правовий режим цих зон не змінюється без офіційної процедури перегляду статусу, та висновки окремих досліджень на окремих ділянках не скасовують законодавчих заборон,
– зазначили у Міндовкіллі й ДАЗВ.
Зверніть увагу! Водночас посадовці кажуть, що на початку поточного року уряд схвалив рішення про новий етап дозиметричної паспортизації населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. "З 6 травня 2025 року розпочато виїзди 2 мобільних груп у Житомирську область. До їх складу входять дозиметристи, спеціалісти з радіаційного моніторингу, спостерігачі, а також представники територіальних громад"..