В Україні цьогоріч очікується дефіцит жита: як це вплине на вартість хліба

Наразі в Україні вже відчувається нестача житнього борошна, що змушує хлібопекарів купувати його за кордоном. Однак надалі випікання житнього хліба може для деяких виробників взагалі стати невигідним.

Очікується дефіцит жита

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський розповів, що в Україні у сезоні 2025/26 очікується дефіцит жита, що призведе до подорожчання житнього хліба і може змусити деяких виробників взагалі припинити його випікання, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Щодо обсягів виробництва пшениці у 2025 році, то, за різними оцінками, плюс-мінус 20 мільйонів тонн в Україні буде. Цього обсягу більше ніж достатньо, щоб внутрішньої проблеми із борошном і хлібом не було. Посів круп'яних культур – проса, гречки, вівса, гороху – щойно завершився. Якою буде погода влітку і, відповідно, врожай ярових культур – говорити поки що складно. З упевненістю можна лише сказати, що на 100% в сезоні 2025/26 буде дефіцит жита,

– говорить Рибчинський.

Україна імпортує жито

За його словами, уже зараз Україна частково переробляє польське жито, а для випікання хліба використовують балтійське житнє борошно. За словами Рибчинського, це стало реаліями української борошномельної галузі.

Причина – небажання сільгоспвиробників сіяти жито, оскільки його врожайність на третину нижча, ніж у пшениці – до 40 центнерів з гектара проти 60 центнерів з гектара відповідно. Попит на жито є лише на внутрішньому ринку. Проте наразі ціна на нього більше ніж конкурентна: якщо 2024 року одна тонна жита коштувала 6000 – 7000 гривень, то станом на травень 2025 року – 12 000 – 14 000 гривень,

– зазначає Рибчинський.

Зверніть увагу! Він додав, що раніше весь дефіцит покривався з Білорусі, що й призвело до скорочення обсягів виробництва жита в Україні – аграріям було складно конкурувати з постачаннями з Білорусі.

Здорожчання борошна призведе до поганих наслідків

Експерт констатує, що житнє борошно також подорожчало: у травні 2024 року ціна становила 10 000 гривень, зараз – 18 000 гривень для українського борошна і 20 000 гривень для імпортного.

Це не просто буде зростання ціни на житній хліб – багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати,

– спрогнозував Рибчинський.

Важливо! На його думку, 2025/26 маркетинговий рік ми проживемо із дефіцитом жита і будемо купувати його на зовнішніх ринках за європейськими цінами. Це зробить жито цікавим для українських аграріїв. Експерт зазначає, що у 2026/27 маркетинговому році, найімовірніше, сільгоспвиробники збільшать площі під житом, що зможе вирівняти ситуацію на ринку.