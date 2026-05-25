Падіння цін і конкуренція з України: чому виробники цукру в ЄС урізають посіви буряків

Європейська цукрова галузь переживає непростий період через падіння цін та погіршення фінансових результатів компаній. Найбільші виробники вже скорочують посіви буряків, зменшують переробку та переглядають співпрацю з аграріями.

Великі виробники цукру фіксують збитки

Європейські цукрові компанії дедалі гостріше відчувають наслідки змін на ринку, повідомляє Agrarheute. Зниження цін на цукор і слабші продажі погіршують фінансові результати галузі та змушують бізнес переглядати виробничі плани.

Найбільший виробник цукру в Європі – Südzucker – завершив 2025/26 фінансовий рік із суттєвим погіршенням показників. Операційний прибуток компанії скоротився більш ніж удвічі – до 163 мільйонів євро, тоді як роком раніше становив 350 мільйонів євро.

Особливо складною стала ситуація саме у цукровому сегменті, який завершив період зі збитком у 177 мільйонів євро. Виторг від продажу цукру також помітно просіла – на 28%, до 2,8 мільярда євро.

Площі під буряками скорочуються

У Südzucker пояснюють погіршення результатів насамперед падінням цін на європейському ринку та зменшенням обсягів продажів. Додатковий тиск, за оцінками компанії, створює збільшення безмитного імпорту, зокрема й з України.

Реакцією бізнесу стало скорочення виробничих масштабів. Компанія вже зменшила площі під цукровими буряками на 18% – до 305,8 тисячі гектарів, а обсяги переробки скоротилися до 24,8 мільйона тонн.

Зниження виробничої активності триває і в новому сезоні, що свідчить про обережні очікування виробників щодо відновлення ринку.

Фермери втрачають контракти та прогнозованість

Проблеми торкнулися не лише переробників, а й аграріїв. Інший великий гравець ринку – Pfeifer & Langen – розпочав перегляд співпраці з постачальниками сировини та скорочує програми закупівлі буряків.

Понад 80 фермерських господарств, які обробляють приблизно 1,2 тисячі гектарів, не отримають нових контрактів. Найбільше це рішення зачепило виробників, чиї поля розташовані більш ніж за 100 кілометрів від заводу в Лаге.

У компанії пояснюють такий крок економічною доцільністю, однак фермери висловлюють невдоволення через раптове припинення співпраці.

Після втрати контрактів повернутися до вирощування буряків буде непросто,

– зазначають представники господарств.

У галузі очікують, що тенденція до скорочення продовжиться. За прогнозами, вже у 2026 році площі під цукровими буряками в Німеччині можуть зменшитися ще на 12,6%.

Україна засіяла найменше цукрових буряків в історії: що сталося?

Попри побоювання європейських фермерів, українські виробники цукрового буряку наразі теж переживають не найкращі часи. Україна завершила посівну кампанію цукрових буряків з історично мінімальними площами, скоротивши їх на 18% порівняно з минулим роком.

Основними причинами зменшення площ стали нестабільні погодні умови та складна економічна ситуація, що вплинули на рентабельність вирощування культури.