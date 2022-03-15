Airbnb та Booking для біженців з України: студенти Гарварду створили сайт для пошуку житла

На вебсайт Ukraine Take Shelter біженці вводять своє поточне місцеперебування, і десятки пропозицій з'являються з найближчих містах сусідніх країн.

Вони також можуть вказати кількість людей, які потребують притулку та чи є у них домашні тварини чи члени сім'ї з особливими потребами.

Шиффман додав, що тепер сподівається, що вдасться поєднати зусилля з агенціями, які пропонують допомогу українцям.