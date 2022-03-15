Airbnb и Booking для беженцев из Украины: студенты Гарварда создали сайт для поиска жилья

На вебсайт Ukraine Take Shelter беженцы вводят свое текущее местонахождение, и десятки предложений появляются из ближайших городов соседних стран.

Они также могут указать количество людей, нуждающихся в убежище, и есть ли у них домашние животные или члены семьи с особыми потребностями.

Шиффман добавил, что теперь надеется, что удастся соединить усилия с агентствами, предлагающими помощь украинцам.