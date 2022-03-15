Ребята говорят, что их творение – уменьшенная версия Airbnb. Как двум подросткам пришла эта идея – читайте дальше!
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Студенты Гарварда создали сайт поиска жилья для беженцев из Украины
Ави Шиффман, после протеста против вторжения России в Украину в Сан-Диего, никак не мог уснуть. Ему не давала покоя мысль, что он хочет чем-нибудь помочь.
Я не мог перестать думать о том, что я мог бы сделать, чтобы помочь,
– сказал 19-летний Шиффманн.
И тогда он подумал, что крутой идеей было бы создать вебсайт, который бы сопоставлял украинских беженцев с принимающими в соседних странах.
С разработкой ему помог сокурсник из Гарварда 18-летний Марко Бурстайн, а переводом на украинский, русский, польский, чешский и румынский занимались волонтеры из Twitter.
Ави Шиффман и Марк Бурстайн / Фото Washington Post
Через три дня и всего пять часов сна они запустили Ukraine Take Shelter, сайт на 12 языках, где украинские беженцы, спасающиеся от войны, могут сразу найти хозяев со свободными комнатами или домами.
Что мы сделали, так это выпустили сверхбыструю урезанную версию Airbnb,
– сказал Шифман.
За первую неделю более 4 000 потенциальных хозяев во всем мире, в том числе в США, предложили жилье через сайт, и количество хостов растет с каждым днем. В некоторых случаях хозяева даже покупают авиабилеты, чтобы семьи были в безопасности.
Как работает сайт
На вебсайт Ukraine Take Shelter беженцы вводят свое текущее местонахождение, и десятки предложений появляются из ближайших городов соседних стран.
Они также могут указать количество людей, нуждающихся в убежище, и есть ли у них домашние животные или члены семьи с особыми потребностями.
Шиффман добавил, что теперь надеется, что удастся соединить усилия с агентствами, предлагающими помощь украинцам.