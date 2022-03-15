Хлопці кажуть, що їх творіння – це зменшена версія Airbnb. Як двом підліткам прийшла ця ідея – читайте далі!
До теми Кількість біженців з України вже сягнула 3 мільйонів, – ООН
Студенти Гарварду створили сайт пошуку житла для біженців з України
Аві Шиффман, після протесту проти вторгнення Росії в Україну в Сан-Дієго, ніяк не міг заснути. Йому не давала спокою думка, що він хоче чимось допомогти.
Я не міг перестати думати про те, що я міг би зробити, щоб допомогти,
– сказав 19-річний Шиффманн.
І тоді він подумав, що крутою ідеєю було б створити вебсайт, який зіставляв би українських біженців із приймаючими в сусідніх країнах.
З розробкою йому допоміг однокурсник з Гарварду 18-річний Марко Бурстайн, а перекладом на українську, російську, польську, чеську та румунську займалися волонтери із Twitter.
Аві Шиффман та Марко Бурстайн / Фото Washington Post
Через три дні і всього п'ять годин сну вони запустили Ukraine Take Shelter, сайт 12 мовами, де українські біженці, що рятуються від війни, можуть відразу знайти господарів з вільними кімнатами чи будинками.
Що ми зробили, так це випустили надшвидку, урізану версію Airbnb,
– сказав Шифман.
За перший тиждень понад 4 000 потенційних господарів у всьому світі, зокрема в США, запропонували житло через сайт, і кількість хостів зростає з кожним днем. У деяких випадках господарі навіть купують авіаквитки, щоб сім'ї були у безпеці.
Як працює сайт
На вебсайт Ukraine Take Shelter біженці вводять своє поточне місцеперебування, і десятки пропозицій з'являються з найближчих містах сусідніх країн.
Вони також можуть вказати кількість людей, які потребують притулку та чи є у них домашні тварини чи члени сім'ї з особливими потребами.
Шиффман додав, що тепер сподівається, що вдасться поєднати зусилля з агенціями, які пропонують допомогу українцям.