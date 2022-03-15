В ООН назвали кількість біженців з України

Так, за даними Міжнародної організації з міграції, кількість українців, які виїхали з України за 20 днів повномасштабної війни, вже сягнула 3 мільйонів осіб.

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Про це заявив речник організації Поль Дійон на щоденному брифінгу ООН 15 березня.

Серед 3 мільйонів:

приблизно 1,4 мільйона осіб – діти

близько 157 тисяч осіб – громадяни інших країн, які проживали в Україні.

Зазначається, що основним напрямком залишається сусідня Польща. До країни прибуло понад 1,5 мільйон осіб, тому Польща вирішила "передати" частину біженців Німеччині. Однак Берлін звернувся до Варшави із проханням припинити відправляти потяги з українськими біженцями до Німеччини.