У Німеччині пройшла акція на підтримку "Охматдиту": чому поліція заборонила промови українською

Близько 900 українців зібрались у Берліні під російським посольством після ракетного удару по лікарні "Охматдит". Німецька поліція закликала мітингарів не виголошувати промов українською мовою.

Правоохоронці стверджують, що попередньо погодили з організаторами промови лише німецькою та англійською. Самі ж акціонери заявляють, що це неправда.

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Деталі української акції в Берліні

Журналісти зазначають, що в Німеччині немає закону, який би вимагав від учасників мітингів виголошувати промови лише певною мовою. Однак поліція може втрутитися у демонстрацію, якщо вважає за потрібне.

Поліцейські зазначають, що їм не вдалось знайти в занадто короткі терміни перекладача, який би прибув з ними на акцію. Тому й вони так переймались виголошуванням промов лише англійською чи німецькою мовою.

Нас просили це зробити (не виголошувати промов українською – 24 Канал), але не було нашої згоди. Мова є частиною нашої ідентичності. Багато хто з нас був приречений на мовчання перед посольством Росії,

– сказала представниця організації Vitsche e.V.

видання Bild припускає, що у такий спосіб правоохоронці хотіли запобігти поширенню підбурювальних гасел під час мирної демонстрації.

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