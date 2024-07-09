В Германии прошла акция в поддержку "Охматдета": почему полиция запретила речи на украинском
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Около 900 украинцев собрались в Берлине под российским посольством после ракетного удара по больнице "Охматдет". Немецкая полиция призвала митингующих не произносить речей на украинском языке.
Правоохранители утверждают, что предварительно согласовали с организаторами речи только на немецком и английском. Сами же активисты заявляют, что это неправда.
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Детали украинской акции в Берлине
Журналисты отмечают, что в Германии нет закона, который бы требовал от участников митингов произносить речи только на определенном языке. Однако полиция может вмешаться в демонстрацию, если считает нужным.
Полицейские отмечают, что им не удалось найти в слишком короткие сроки переводчика, который бы прибыл с ними на акцию. Поэтому и они так занимались произнесением речей только на английском или немецком языке.
Нас просили это сделать (не произносить речей на украинском – 24 Канал), но не было нашего согласия. Язык является частью нашей идентичности. Многие из нас были обречены на молчание перед посольством России,
– сказала представительница организации Vitsche e.V.
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