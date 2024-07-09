Правоохранители утверждают, что предварительно согласовали с организаторами речи только на немецком и английском. Сами же акционеры заявляют, что это неправда.

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Детали украинской акции в Берлине

Журналисты отмечают, что в Германии нет закона, который бы требовал от участников митингов произносить речи только на определенном языке. Однако полиция может вмешаться в демонстрацию, если считает нужным.

Полицейские отмечают, что им не удалось найти в слишком короткие сроки переводчика, который бы прибыл с ними на акцию. Поэтому и они так занимались произнесением речей только на английском или немецком языке.

Нас просили это сделать (не произносить речей на украинском – 24 Канал), но не было нашего согласия. Язык является частью нашей идентичности. Многие из нас были обречены на молчание перед посольством России,

– сказала представительница организации Vitsche e.V.

В общем издание Bild предполагает, что таким образом правоохранители хотели предотвратить распространение подстрекательских лозунгов во время мирной демонстрации.

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