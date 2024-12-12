"Дурачок Валєра": Михайлова різко прокоментувала відеозвернення Маркуса, той вже відповів

На його появу у медіапросторі різко відреагувала – парамедикиня та керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова прокоментувала появу головного сержанта Валерія Маркуса в інфопросторі. Вона вважає це нічим іншим, як спробою привернути увагу до своєї персони.

У соціальних мережах вона прокоментувала його відео, назвавши це спробою привернути увагу. Той своєю чергою вже встиг відповісти Михайловій.

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Будь ласка, не тягніть цього дурачка Валєру в інформаційний простір. Це вже навіть не смішно – він просто сумує за медійністю та донатами,

– заявила вона.

Михайлова наголосила на абсурдності порівняння Маркуса з бойовими офіцерами, натякаючи на його слабкі результати.

"Ідіть краще подивіться, яку нагороду отримав полковник Луценко. Спитайте в нього про Донецьк і про те, як справи на фронті", – додала вона.

Також Михайлова радить звернути увагу на важливіші проблеми, зокрема на Покровський напрямок, де росіянам залишилося 1,5 кілометра до міста.

Реакція Аліни Михайлової на відео Маркуса / Скриншоти з інстаграму парамедикині

Маркус відповів Михайловій

Валерій Маркус у себе в соцмережах зазазначив, що особисто не знайомий з Михайловою, але поважає її, а тому закликав своїх прихильників не критикувати позиції Аліни.

Я вас дуже прошу не писати в коментарях образи про неї. З людської точки зору її вчинок можна навіть назвати правильним. Людина, яка згадується у моїх відео - її хороший друг, якого вона захищає. Тому причина цілком зрозуміла і обгрунтована. У нас із нею різний досвід взаємодії з тією людиною. У неї позитивний, у мене – не зовсім,

– написав Маркус.

Мовляв, і висновки зроблені із суб'єктивного досвіду. Водночас зауважив, що не зовсім правильно переходити на особистості.

"Залишився маріонеткою": реакція пресофіцерки 47-ї ОМБр

Раніше пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Анастасія Блищик теж прокоментувала відео головного сержанта Валерія Маркуса. Вона заявила, що Маркус розповів про те, як він "знімав з посади командира полку, про суперечки з Іваном Шаламагою та про те, що командир бригади — це просто людина, яка стоїть на посаді".

Для чого це було зроблено? Підозрюю, що для того, аби мати прихильність та бути в очах новобранців лідером. А також аби сформувати список своїх людей. Так, на той момент ти не міг бути просто військовослужбовцем, ти обов'язково мав бути або "людиною Маркуса", або "людиною Шаламаги",

— заявила військова.

2 січня 2023 року за підтримки Маркуса були створені нові сторінки бригади, повідомила Блищик. Вондночас вона зазначила, що залишається незрозумілим, чи узгоджував Маркус цю ініціативу з керівництвом бригади. Створення цих сторінок покликане забезпечити плавну передачу обов'язків у разі кадрових змін, таких як переведення, демобілізація або нещасні випадки загибелі.

"Артилерист не забирає свою гармату додому, він залишає її для своїх товаришів. Цей же принцип діє і на офіційних сторінках бригади", – зазначила вона.

Що відомо про резонансе відео Маркуса

Колишній головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади, відомий як "Магур", порушив півторарічне мовчання після своєї гучної відставки в липні 2023 року. Маркус випустив серію довгих відеороликів, в яких детально розповідає про історію та бойовий шлях бригади, а також висуває серйозні емоційні звинувачення на адресу кількох своїх колишніх командирів.

Іван Шаламага і Олександр Сак – головні персонажі "сповіді". Валерій Маркус критикує командувачів за управлінські помилки в 47-й бригаді. Він звинувачує Шаламагу в нерішучості, зокрема у зволіканні з перетворенням батальйону на полк і невиконанні домовленостей щодо публічної комунікації бригади. Маркус також вказує на неефективність під час першої ротації у Вуглегірській ТЕС, що призвело до значних втрат, та звинувачує у невмінні приймати стратегічні рішення.

На адресу Сака Маркус висловлює претензії щодо порушення затверджених традицій бригади, зокрема недотримання правил видачі нарукавних знаків. Він також зазначає, що непослідовність Сака у прийнятті рішень спричинила напругу між командним складом та підлеглими, що підірвало єдність бригади.

Маркус загалом критикує офіцерів за недостатню управлінську підготовку, вказуючи, що їм бракує навичок керування великими колективами та організаціями.