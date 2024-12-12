Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис пресофіцерки 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Анастасії Блищик.

Що цьому передувало Валерій Маркус раптово з'явився на публіці та розповів про конфлікт з керівництвом 47 ОМБр

Що кажуть в 47-й бригаді про звинувачення Маркуса

Блищик наголосила, що не може ігнорувати заяви Маркуса, адже, за її словами, він поводиться як "ображений хлопчик". Так, пресофіцерка розповіла, що долучилася до 47-ї бригади 4 грудня 2022 року. Як стверджує Блищик, під час другої зустрічі Маркус попросив її вимкнути телефон, "аби розповісти про те, як він знімав з посади командира полку, про суперечки з Іваном Шаламагою й про те, що командир бригади – це просто людина, яка стоїть на посаді".

Військова зауважила, що тоді була здивована діями сержанта, адже він їй довірив конфіденційну інформацію, попри те, що вона лише почала працювати у підрозділі. Блищик припустила, що Маркус це міг зробити, щоб нібито "мати прихильність", "бути лідером в очах новобранців" та сформувати групу "своїх людей".

Так, на той момент ти не міг бути просто військовослужбовцем, ти обов'язково мав бути або "людиною Маркуса", або "людиною Шаламаги". І та, і інша категорія людей розмовляли між собою тихо та уникали "людей" свого опонента. Я на той момент продовжила займати нейтральну сторону та чимдуж хотіла примирення двох творців "Маґури", на чому ж акцентувала під час кожної зустрічі з Валерієм,

– поділилася Блищик.

Пресофіцерка додала, що під час формування підрозділу порадила Маркусу зайнятися справами бригади, через що "була записана у список ворогів". За словами Блищик, саме ці слова потім неодноразово пригадував їй військовий.

Блищик повідомила, що 2 січня 2023 року були створені сторінки 47-ї ОМБр у соцмережах. Пресофіцерка обговорювала цю ідею безпосередньо з Маркусом, і він її підтримав, проте як на це відреагував комбриг та чи підтримував він це – військова не знає.

В усіх бригадах створюють сторінки конкретно під новий номер, аби у разі переводу, смерті, демобілізації… Це все можна було передати людям, які мають продовжувати роботу. Бо артилерист не забирає з собою гармату додому, він залишає її побратимам. Та ж ситуація й з офіційними сторінками бригади. Натомість сторінка нашого телеграм-каналу належала виключно Маркусу,

– повідомила пресофіцерка бригади.

У фейсбуці та інстаграмі, як додала пресофіцерка, головним адміністратором також був Маркус. Водночас Блищик стверджує, що в інших бригадах такого не зустрічала. На думку пресофіцерки 47-ї бригади, Маркусу було важливо мати медійну складову.

Служба для Блищик не була простою, тому за півтора місяця від початку служби вона поїхала у відрядження в Міноборони. Тоді Маркус заявив, що вона нібито "зрадила Маґуру". Однак, повернувшись з відрядження, Блищик лише одного разу зустрілася з Маркусом, тоді сержант перепросив, але більше не спілкувався з пресофіцеркою.

У червні, коли тривав контрнаступ, у бригади дійсно з'явився продюсер. За словами Блищик, він не був прихильником Маркуса, тому між ними відразу спалахнули конфлікти.

Насправді це прекрасна, освічена, творча та врівноважена людина, з якою ми швидко знайшли мову. І я рада, що після пів року служби в 47-й бригаді, він вже зайняв дуже поважну посаду та розвивається поза бригадою, доносячи дуже важливі меседжі. До речі, інформацію на сторінках Маркуса про те, що ми вимушені створити нові, оприлюднив саме цей продюсер, який залишався ще там в адмінах. І на його прохання передати повний доступ до старих сторінок – він отримав відмову від блогера,

– зауважила Блищик.

Військова наголосила, що сторінку 47-ї бригади розвивало лише 3 людини, які докладали багато зусиль. За 6 місяців телеграм-канал набрав 50 тисяч підписників, а "Маґура" стала третьою в рейтингу бригадних сторінок. Блищик наголосила, що для просування сторінки не купували рекламу.

"Всього троє людей робили реальну роботу та працювали в інтересах всієї бригади, не маючи можливості на нормальну відпустку. Ми нарешті змогли показати гідних людей та продовжуємо робити це нині. Але найголовніше – нас почав поважати навіть ворог. І це також заслуга пресслужби бригади та воїнів, завдяки яким ми можемо демонструвати ці бої", – наголосила пресофіцерка.

Резюмуючи, Блищик заявила, що не підтримувала Маркуса і не була його прихильницею. Саме через це, за її словами, і почався хейт її, як пресофіцерки 47-ї бригади.