"Дурачок Валера": Михайлова резко прокомментировала видеообращение Маркуса, тот уже ответил

На его появление в медиапространстве резко отреагировала парамедик и руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова прокомментировала появление главного сержанта Валерия Маркуса в инфопространстве. Она считает это ничем иным, как попыткой привлечь внимание к своей персоне.

В социальных сетях она прокомментировала его видео, назвав это попыткой привлечь внимание. Тот в свою очередь уже успел ответить Михайловой.

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Пожалуйста, не тяните этого дурачка Валеру в информационное пространство. Это уже даже не смешно – он просто скучает по медийности и донатам,

– заявила она.

Михайлова отметила абсурдность сравнения Маркуса с боевыми офицерами, намекая на его слабые результаты.

"Идите лучше посмотрите, какую награду получил полковник Луценко. Спросите у него о Донецке и о том, как дела на фронте", – добавила она.

Также Михайлова советует обратить внимание на более важные проблемы, в частности на Покровское направление, где россиянам осталось 1,5 километра до города.

Реакция Алины Михайловой на видео Маркуса / Скриншоты из инстаграма парамедика

Маркус ответил Михайловой

Валерий Маркус у себя в соцсетях отметил, что лично не знаком с Михайловой, но уважает ее, а потому призвал своих сторонников не критиковать позиции Алины.

Я вас очень прошу не писать в комментариях оскорбления о ней. С человеческой точки зрения ее поступок можно даже назвать правильным. Человек, который упоминается в моих видео - ее хороший друг, которого она защищает. Поэтому причина вполне понятна и обоснована. У нас с ней разный опыт взаимодействия с тем человеком. У нее положительный, у меня – не совсем,

– написал Маркус.

Мол, и выводы сделаны из субъективного опыта. В то же время заметил, что не совсем правильно переходить на личности.

"Остался марионеткой": реакция пресс-офицера 47-й ОМБр

Ранее пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Анастасия Блищик тоже прокомментировала видео главного сержанта Валерия Маркуса. Она заявила, что Маркус рассказал о том, как он "снимал с должности командира полка, о спорах с Иваном Шаламагой и о том, что командир бригады - это просто человек, который стоит на должности".

Для чего это было сделано? Подозреваю, что для того, чтобы иметь благосклонность и быть в глазах новобранцев лидером. А также чтобы сформировать список своих людей. Так, на тот момент ты не мог быть просто военнослужащим, ты обязательно должен был быть или "человеком Маркуса", или "человеком Шаламаги",

- заявила военная.

2 января 2023 года при поддержке Маркуса были созданы новые страницы бригады, сообщила Блищик. В то же время она отметила, что остается непонятным, согласовывал ли Маркус эту инициативу с руководством бригады. Создание этих страниц призвано обеспечить плавную передачу обязанностей в случае кадровых изменений, таких как перевод, демобилизация или несчастные случаи гибели.

"Артиллерист не забирает свою пушку домой, он оставляет ее для своих товарищей. Этот же принцип действует и на официальных страницах бригады", – отметила она.

Что известно о резонансном видео Маркуса

Бывший главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады, известный как "Магур", нарушил полуторагодичное молчание после своей громкой отставки в июле 2023 года. Маркус выпустил серию длинных видеороликов, в которых подробно рассказывает об истории и боевом пути бригады, а также выдвигает серьезные эмоциональные обвинения в адрес нескольких своих бывших командиров.

Иван Шаламага и Александр Сак – главные персонажи "исповеди". Валерий Маркус критикует командующих за управленческие ошибки в 47-й бригаде. Он обвиняет Шаламагу в нерешительности, в частности в затягивании с преобразованием батальона в полк и невыполнении договоренностей по публичной коммуникации бригады. Маркус также указывает на неэффективность во время первой ротации в Углегорской ТЭС, что привело к значительным потерям, и обвиняет в неумении принимать стратегические решения.

В адрес Сака Маркус высказывает претензии о нарушении утвержденных традиций бригады, в частности несоблюдение правил выдачи нарукавных знаков. Он также отмечает, что непоследовательность Сака в принятии решений вызвала напряжение между командным составом и подчиненными, что подорвало единство бригады.

Маркус в целом критикует офицеров за недостаточную управленческую подготовку, указывая, что им не хватает навыков управления большими коллективами и организациями.