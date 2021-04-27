"Король контрабанди" Альперін намагався скасувати варту із заставою, але нічого не вдалося

Бізнесмен Вадим Альперін, якого підозрюють у контрабанді на десятки мільйонів, намагався скасувати свій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою. Однак суддя Вищого антикорупційного суду відмовив йому в цьому.
Джерело:телеграм Центру протидії корупції
Слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак пояснив відмову тим, що це судове рішення не підлягає оскарженню.
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Що просив захист "короля контрабанди"
Адвокат Альперіна просив суддю скасувати варту із заставою та призначити його підзахисному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Захисник "короля контрабанди" аргументував це ти, що Альперін начебто просто комусь перейшов дорогу і не подобається Володимиру Зеленському. Мовляв, у цьому і суть кримінального переслідування.
Крім того, адвокат заявив, що з публічних джерел випливає, що Альперіна хочуть видворити з країни.
Що на це відповів прокурор
Прокурор наголосив, що ці твердження безпідставні. Крім того, контрабандист та його захист не надали жодних доказів.
Тому слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак повністю відмовив Альперіну у зміні запобіжного заходу.
У чому підозрюють Вадима Альперіна
- Вадима Альперіна підозрюють в організації схеми зі зменшення мита на імпорт товарів, через яку державі завдали 63,8 мільйона гривень збитків. До цього були також залучені посадовці митниці.
- За інформацією слідства, під час розслідування цих фактів Альперін погрожував правоохоронцям, вдавався до підкупу, а також отримував "зливи" інформації.
- У листопаді 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування. Наразі з матеріалами ознайомлюються адвокати "короля контрабанди", після чого справу передадуть до Антикорсуду.
- У НАБУ зазначали, що це лише один епізод із низки злочинів на митниці. Загалом мова може йти про 500 мільйонів гривень збитків державі на різних схемах із розмитнення товарів.