"Король контрабанди" Альперін намагався скасувати варту із заставою, але нічого не вдалося

Бізнесмен Вадим Альперін, якого підозрюють у контрабанді на десятки мільйонів, намагався скасувати свій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою. Однак суддя Вищого антикорупційного суду відмовив йому в цьому.

Слідчий суддя ВАКС Сергій Мойсак пояснив відмову тим, що це судове рішення не підлягає оскарженню.

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Що просив захист "короля контрабанди"

Адвокат Альперіна просив суддю скасувати варту із заставою та призначити його підзахисному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Захисник "короля контрабанди" аргументував це ти, що Альперін начебто просто комусь перейшов дорогу і не подобається Володимиру Зеленському. Мовляв, у цьому і суть кримінального переслідування.

Крім того, адвокат заявив, що з публічних джерел випливає, що Альперіна хочуть видворити з країни.

Що на це відповів прокурор

Прокурор наголосив, що ці твердження безпідставні. Крім того, контрабандист та його захист не надали жодних доказів.

Тому слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак повністю відмовив Альперіну у зміні запобіжного заходу.

У чому підозрюють Вадима Альперіна