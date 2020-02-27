"Король контрабанди": як мільярдер Альперін будував імперію та впливав на правоохоронців

Мільярдер Вадим Альперін — людина не надто публічна, але його особа стала відома в медіа. Уже багато років його називають "королем української контрабанди" або її "хрещеним батьком". Про те, як людина з великими грошима змусила державу працювати на себе та хто допомагав Альперіну уникати покарання – читайте далі у матеріалі.

Уперше про Альперіна стало відомо у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили його судно "Фаїна". Після тривалих переговорів судно повернули, а сам бізнесмен на кілька років зник із перших шпальт новин.

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Наступного разу його ім'я на всю країну озвучив президент Володимир Зеленський, який пообіцяв подарунок тому, хто допоможе знайти Альперіна. Вже наступного дня Національне антикорупційне бюро затримало мільярдера.

Дивіться відео, як Зеленський нагадав про свою обіцянку про цінний подарунок тому, хто затримає бізнесмена:

Розслідування проти нього вели детективи НАБУ протягом кількох років. Але одеський бізнесмен був добре обізнаний про заплановані в нього обшуки. Журналісти з власних джерел отримали листування бізнесмена та фрагменти "чорної бухгалтерії", які зберігалися в його телефоні.



Вручення підозри Вадиму Альперіну / "Слідство.Інфо"

З матеріалів випливає, що мільярдер міг платити численні хабарі за переслідування конкурентів та помсту тим, хто намагався розслідувати діяльність його бізнес-імперії.

Контрабанда з Китаю

Кілька років тому слідчі Державної фіскальної служби із Сум зацікавилися діяльністю маловідомої одеської компанії під назвою "Торгест". Ця компанія завозила товар з-за Китаю, нібито підробляла документи, таким чином ухилялась від сплати податків. Правоохоронці мали інформацію, що "Торгест" планує завезти чергову велику партію тканини на київську митницю.

Розслідування вів молодий сумський слідчий Михайло Іванченко, який тільки починав свою кар'єру податківця.

У людей є недовіра до правоохоронних органів та до податкової міліції, зокрема. Але в цьому конкретному випадку хотілося принести гроші в бюджет. І це було реально зробити,

– зазначив Іванченко.

Разом із колегами вони на обшукали і арештували товар "Торгесту". Однак, щойно слідча група вилучила тканину, кримінальне провадження в слідчого Іванченка забрали. А за кілька днів він сам опинився під слідством через те, що нібито незаконно почав справу. Іванченку оголосили підозру в перевищенні повноважень. Останні кілька років він перебуває на лаві підсудних.

Приблизно тоді ж мільярдер Альперін отримав на пошту лист із назвою "Операція контейнер". Відправник листа детально описував, хто почав розслідування щодо компанії "Торгест", хто арештував тканину і хто давав на це дозволи. Примітно, що під кожним прізвищем посадовця вказувалося покарання, яке вони понесли за розслідування проти “Торгесту”.



Копія листа, якого Альперін отримав на власну пошту / "Слідство.Інфо"

За кілька років, у рамках офіційного розслідування НАБУ, детективи встановили, що саме Вадим Альперін контролював маловідому одеську компанію "Торгест" через підставних осіб.

Конкуренти Альперіна

Водночас у Сумах до місцевого складу із тканинами під назвою "Пандеон" увірвалися кілька десятків правоохоронців з одеської поліції. Цей склад був підконтрольний місцевому сумському бізнесмену Євгену Овсієнку. За даними журналістів, він також фігурував в історій з контрабандою товарів та неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Схоже на те, що він був конкурентом Альперіна.



Євген Овсієнко

Поліцейські заарештували п'ять контейнерів із тканиною "Пандеону" і повезли в Одесу, зберігати як речові докази. Але потім два з них – зникли, їх не знайшли досі.

За кілька місяців після подій на сумському складі, Вадим Альперін отримав на пошту черговий лист. Там йшлося про хабарі, які призначалися суддям та поліцейським: "Мєнти" – 30 тисяч доларів та 50 тисяч гривень. Витрати на суд – 25,8 тисячі доларів.

Цей лист мав вигляд онлайн-таблиці, називався він "Пандеон, підрахунок витрат". У документі йшлося, що на операцію проти сумської компанії "Пандеон" витрачено загалом більше, ніж шість мільйонів гривень. У листі не називалися прізвища "мєнтів" та "суддів".



Копія листа, який Вадим Альперін отримав на власну пошту / "Слідство.Інфо"

Провадження щодо сумської компанії розпочав одеський поліцейський Максим Голубков. Він же звернувся до місцевого суду і отримав ухвали на обшук та арешт тканини "Пандеону". Незадовго після цих подій він пішов на підвищення – звільнився з поліції й перейшов працювати у прокуратуру. Однак, Голубков не захотів спілкуватися з журналістами, зазначивши, що не пам'ятає цих подій.

Погоджував усі дії слідчого одеський суддя Віктор Іванов. А потім арештував усі п'ять контейнерів з тканиною, які належали "Пандеону". Його рішення згодом скасували.



Віктор Іванов

В інтерв'ю "Слідству.Інфо" він сказав, що пам'ятає цю справу, однак заперечив, що отримував гроші.

Я вам ще раз кажу, що таких звернень в рік розглядаю три тисячі… Ну ми їх пачками розглядаємо. Те, що там десь написано “на суд”, я вам ніяк не можу прокоментувати. Мені про це нічого не відомо. Це дійсно, я вам чесно кажу,

– повідомив суддя.

Сумський бізнесмен Овсієнко вирішив боротися за свій товар, тож пішов до суду. Пізніше Верховний Суд визнав, що контейнери Овсієнка дійсно зникли з вини поліцейських, тож з українського бюджету "Пандеону" виплатили близько 4,5 мільйона гривень.

"Сірий імпорт"

Однак "короля контрабанди" Альперіна заарештували не за підкуп посадовців, а за підозрою в ухиленні від сплати податків. За версією слідства, він є керівником злочинної організації, яка протягом тривалого часу незаконно завозила товари в Україну.

Наприклад, коштовну тканину, скажімо, шовк могли розмитнювати як дешеву синтетику. А брендове взуття – як найдешевші китайські підробки. І тим самим недоплачували кошти в бюджет. Колишня очільниця Одеської митниці Юлія Марушевська, яка мала на посаді репутацію реформаторки, пояснила, що це дуже розповсюджена схема. Адже вартість розмитнення шовку і синтетики суттєво різниться.



Юлія Марушевська

Прокурори в суді заявили, що одеський бізнесмен контролював з десяток фірм, які імпортували тканину, взуття та одяг з-за кордону. Разом з Вадимом Альперіним наприкінці минулого року затримали також групу київських митників. Детективи НАБУ стверджують, що посадовці мали тісні особисті контакти з бізнесменом та брали участь в схемі із заниженням митних платежів.

Проте тоді, коли детективи вели слідство, мільярдер отримав на пошту кілька листів, де йому невідомий відправник сповіщав про заплановані детективами дії. Тоді ж в месенджері Telegram Вадим Альперін отримав від абонента "Сергей.прокур.область" повідомлення про те, що в Одесу виїхала слідча група, яка вела провадження проти бізнесмена. За винагороду співрозмовник Альперіна обіцяв дізнатися обставини справи.

Журналісти встановили, що телефон, з якого передавали інформацію, належить керівникові одного з відділів прокуратури Київської області Сергію Красножону.



Сергій Красножон / "Слідство.Інфо"

Він заперечив знайомство з одеським бізнесменом. На уточнювальне запитання, хто тоді з його номеру надсилав повідомлення, припустив, що це міг робити хтось інший.

Ми ж в кабінеті не по одному сидимо. Я і комп'ютер залишаю в кабінеті, і все залишаю в кабінеті,

– запевнив Красножон.

Журналісти намагалися домовитися з Вадимом Альперіним про інтерв'ю та передали йому питання, які цікавили "Слідство.Інфо". Проте, бізнесмен відмовився від спілкування. Зараз бізнесмен перебуває на волі, він швидко знайшов гроші й вийшов під заставу в 70 мільйонів гривень.

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Наразі невідомо, коли детективи завершать офіційне розслідування і передадуть справу до суду. Усі судді та правоохоронці, які фігурували в листуванні та так званій чорній бухгалтерії Вадима Альперіна, залишаються на посадах.