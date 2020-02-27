"Король контрабанды": как миллиардер Альперин строил империю и влиял на правоохранителей

Миллиардер Вадим Альперин — человек не слишком публичный, но его лицо стало известно в медиа. Уже много лет его называют "королем украинской контрабанды" или ее "крестным отцом". О том, как человек с большими деньгами заставил государство работать на себя и кто помогал Альперину избегать наказания — читайте далее в материале.

Впервые про Альперина стало известно в 2008 году, когда сомалийские пираты захватили его судно "Фаина". После длительных переговоров судно вернули, а сам бизнесмен на несколько лет исчез с первых полос новостей.

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В следующий раз его имя на всю страну озвучил президент Владимир Зеленский, который пообещал подарок тому, кто поможет найти Альперина. Уже на следующий день Национальное антикоррупционное бюро задержало миллиардера.

Смотрите видео, как Зеленский напомнил о своем обещании ценного подарка тому, кто задержит бизнесмена:

Расследование против него вели детективы НАБУ в течение нескольких лет. Но одесский бизнесмен был хорошо осведомлен о запланированных у него обысках. Журналисты из собственных источников получили переписку бизнесмена и фрагменты "черной бухгалтерии", которые хранились в его телефоне.



Вручение подозрения Вадиму Альперину / "Следствие.Инфо"

Из материалов следует, что миллиардер мог платить многочисленные взятки за преследование конкурентов и месть тем, кто пытался расследовать деятельность его бизнес-империи.

Контрабанда из Китая

Несколько лет назад следователи Государственной фискальной службы из Сум заинтересовались деятельностью малоизвестной одесской компании под названием "Торгест". Эта компания ввозила товар из Китая, якобы подделывала документы, таким образом уклонялась от уплаты налогов. У правоохранителей была информация, что "Торгест" планирует завезти очередную крупную партию ткани на киевскую таможню.

Расследование вел молодой сумской следователь Михаил Иванченко, который только начинал свою карьеру налоговика.

У людей есть недоверие к правоохранительным органам и к налоговой милиции, в частности. Но в этом конкретном случае хотелось принести деньги в бюджет. И это было реально сделать,

– отметил Иванов.

Вместе с коллегами они обыскали и арестовали товар "Торгеста". Однако, только следственная группа изъяла ткань, уголовное производство у следователя Иванченко забрали. А через несколько дней он сам оказался под следствием из-за того, что якобы незаконно начал дело. Иванченко объявили подозрение в превышении полномочий. Последние несколько лет он находится на скамье подсудимых.

Примерно тогда же миллиардер Альперин получил на почту письмо с названием "Операция контейнер". Отправитель письма подробно описывал, кто начал расследование в отношении компании "Торгест", кто арестовал ткань и кто давал на это разрешения. Примечательно, что под каждой фамилией чиновника указывалось наказание, которое они понесли за расследование против "Торгеста".



Копия письма, которое Альперин получил на свою почту / "Следствие.Инфо"

Через несколько лет в рамках официального расследования НАБУ детективы установили, что именно Вадим Альперин контролировал малоизвестную одесскую компанию "Торгест" через подставных лиц.

Конкуренты Альперина

В то же время в Сумах в местный склад с тканями под названием "Пандеон" ворвались несколько десятков правоохранителей из одесской полиции. Этот склад был подконтролен местному сумскому бизнесмену Евгению Овсиенко. По данным журналистов, он также фигурировал в историй с контрабандой товаров и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Похоже, что он был конкурентом Альперина.



Евгений Овсиенко

Полицейские арестовали пять контейнеров с тканью "Пандеона" и повезли в Одессу сохранять как вещественные доказательства. Но потом два из них исчезли, их не нашли до сих пор.

Через несколько месяцев после событий на сумском складе Вадим Альперин получил на почту очередное письмо. Там речь шла о взятках, которые предназначались судьям и полицейским: "Менты" – 30 тысяч долларов и 50 тысяч гривен. Расходы на суд – 25,8 тысячи долларов.

Это письмо выглядело как онлайн-таблица, называлось оно "Пандеон, подсчет расходов". В документе говорилось, что на операцию против сумской компании "Пандеон" потрачено в общей сложности больше шести миллионов гривен. В письме не назывались фамилии "ментов" и "судей".



Копия письма, которое Вадим Альперин получил на свою почту / "Следствие.Инфо"

Производство по сумской компании начал одесский полицейский Максим Голубков. Он обратился в местный суд и получил постановления на обыск и арест ткани "Пандеона". Вскоре после этих событий он пошел на повышение – уволился из полиции и перешел работать в прокуратуру. Однако, Голубков не захотел общаться с журналистами, отметив, что не помнит этих событий.

Согласовывал все действия следователя одесский судья Виктор Иванов. А потом арестовал все пять контейнеров с тканью, которые принадлежали "Пандеону". Его решение впоследствии отменили.



Виктор Иванов

В интервью "Следствию.Инфо" он сказал, что помнит это дело, однако отрицал, что получал деньги.

Я вам еще раз говорю, что таких обращений в год рассматриваю три тысячи... Ну мы их пачками рассматриваем. То, что там где написано "на суд", я вам никак не могу прокомментировать. Мне об этом ничего не известно. Действительно, я вам честно говорю,

– сообщил судья.

Сумской бизнесмен Овсиенко решил бороться за свой товар, поэтому пошел в суд. Позже Верховный Суд признал, что контейнеры Овсиенко действительно исчезли по вине полицейских, поэтому из украинского бюджета "Пандеону" выплатили около 4,5 миллиона гривен.

"Серый импорт"

Однако "короля контрабанды" Альперина арестовали не за подкуп должностных лиц, а по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, он является руководителем преступной организации, которая на протяжении длительного времени незаконно ввозила товары в Украину.

Например, ценную ткань, скажем, шелк могли растамаживать как дешевую синтетику. А брендовую обувь – как самые дешевые китайские подделки. И тем самым недоплачивали средства в бюджет. Бывшая руководительница Одесской таможни Юлия Марушевская, которая имела на должности репутацию реформатора, объяснила, что это очень распространенная схема. Ведь стоимость растаможивания шелка и синтетики существенно различается.



Юлия Марушевская

Прокуроры в суде заявили, что одесский бизнесмен контролировал с десяток фирм, которые импортировали ткань, обувь и одежду из-за рубежа. Вместе с Вадимом Альпериным в конце прошлого года задержали также группу киевских таможенников. Детективы НАБУ утверждают, что чиновники имели тесные личные контакты с бизнесменом и участвовали в схеме с занижением таможенных платежей.

Однако тогда, когда детективы вели следствие, миллиардер получил на почту несколько писем, где ему неизвестный отправитель сообщал о запланированных детективами действиях. Тогда же в мессенджере Telegram Вадим Альперин получил от абонента "Сергей.прокур.область" сообщение о том, что в Одессу выехала следственная группа, которая вела производства против бизнесмена. За вознаграждение собеседник Альперина обещал узнать обстоятельства дела.

Журналисты установили, что телефон, с которого передавали информацию, принадлежит руководителю одного из отделов прокуратуры Киевской области Сергею Красножону.



Сергей Красножон / "Следствие.Инфо"

Он отрицал знакомство с одесским бизнесменом. На уточняющий вопрос, кто тогда с его номера посылал сообщение, предположил, что это мог делать кто-то другой.

Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю в кабинете,

– заверил Красножон.

Журналисты пытались договориться с Вадимом Альпериным об интервью и передали ему вопросы, интересующие "Следствие.Инфо". Однако, бизнесмен отказался от общения. Сейчас бизнесмен находится на свободе, он быстро нашел деньги и вышел под залог в 70 миллионов гривен.

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Пока неизвестно, когда детективы завершат официальное расследование и передадут дело в суд. Все судьи и правоохранители, которые фигурировали в переписке и так называемой черной бухгалтерии Вадима Альперина, остаются на должностях.